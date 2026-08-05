אחרי רעידת האדמה: המבצע המרגש להשבת חיות המחמד לבעליהן

לאחר שרעידת אדמה בעוצמה של 7.1 פגעה ביפן ביום שלישי, 28 ביולי 2026, החריבה בתים וגבתה את חייהם של יותר מ-30 בני אדם, החלו ארגונים מקומיים במבצע נרחב לאיתור חיות מחמד שנבהלו, נמלטו ואבדו במהלך האסון.

אחד הגופים הבולטים במאמצים הוא הארגון היפני "Maigo Ken no Keijiban" ("לוח המודעות לכלבים אבודים"). הארגון מפעיל קהילה של כ-150 אלף חברים ברשתות החברתיות ומשמש מוקד דיגיטלי לפרסום תמונות, מיקומים ופרטים על בעלי חיים שאבדו.

באמצעות הפצת המודעות ושיתוף המידע בין תושבים ומתנדבים, הצליחו אנשי הארגון לאתר כלב צ'יוואווה בשם ליאו. הכלב נמצא במרחק של כ-1.6 קילומטר מהמקום שבו אבד, זוהה באמצעות הפרסומים ברשתות החברתיות ולבסוף הושב בשלום לבעליו.

הצלחת האיתור העניקה תקווה למשפחות נוספות שעדיין מחפשות אחר חיות המחמד שלהן. בין הכלבים הנעדרים נמצא גם גו, כלב מגזע שיבה אינו, שנצפה על פי הדיווחים בידי חברי הסניף המקומי של הארגון באי קיושו.

בעליו, יוסוקה מצודה, סיפר כי המשפחה אימצה את גו לפני פחות משנה. לדבריו, נראה כי הכלב עבר התעללות בעבר ולכן הוא נבהל בקלות. בני המשפחה מעריכים כי רעידת האדמה והרעשים החזקים הפחידו אותו וגרמו לו לברוח. כעת הם ממתינים בתקווה לדיווחים נוספים שיובילו לאיתורו.

במקביל למאמצים למציאת בעלי החיים האבודים, מוסדות מקומיים החלו להציע מקלט זמני לחיות מחמד שבעליהן נאלצו להתפנות מבתיהם. האקדמיה לבעלי חיים של קיושו, בית ספר מקצועי המתמחה בטיפול בבעלי חיים, הסבה כמה מכיתות הלימוד שלה למקלטים מאולתרים.

בעלי החיים יכולים לשהות במקום בבטחה בזמן שבעליהם בודקים את הנזקים שנגרמו לבתיהם ומנסים להסדיר מקום מגורים חלופי. לפי מנהלי המוסד, כ-20 חיות מחמד ומפונים כבר שוהים בבית הספר. באירוע רעידת אדמה קודם שהתרחש באזור בשנת 2016, קלט המוסד כ-1,500 בני אדם.

מנהל בית הספר, ריונוסוקה טוקודה, הסביר כי רוב מרכזי הפינוי הציבוריים אינם ערוכים להכניס בעלי חיים לתוך המבנים. לדבריו, היכולת להישאר לצד חיות המחמד מסייעת למפונים מבחינה נפשית בתקופה הקשה.

"חיות מחמד הן חלק מהמשפחה, והאפשרות להשאיר אותן קרובות עושה הבדל עצום", אמר. הוא הוסיף כי המקום פתוח גם בפני תושבים זרים שאינם דוברי יפנית, וקרא לכל אדם הזקוק לסיוע עבורו או עבור חיית המחמד שלו לפנות לצוות.

בבית הספר מקווים שהרשויות המקומיות יוכלו לקבל בהמשך את האחריות על הטיפול במפונים ובחיות המחמד. עד אז, אנשי הצוות, הארגונים והמתנדבים ממשיכים להפיץ מודעות, לבדוק דיווחים ולנסות להשיב כמה שיותר בעלי חיים למשפחות הממתינות להם.