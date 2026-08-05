הפסקת האש נשברה: דו"צ בהודעת פינוי חריגה לדרום לבנון

דובר צה"ל בערבית פרסם הודעת פינוי חריגה וראשונה מזה שבועות ארוכים של הפסקת אש, לאחר שחיזבאללה הפר את תנאי ההסכם.

ההודעה פורסמה והופצה אל תושבי דרום לבנון, בדגש על תושבי הכפר אל מנצורי בו בוצעה ההפרה של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, כאשר נמסר מצה"ל כי על תושבי האזור להתפנות מהאזור מיד.

מצה"ל נמסר: "הפרת הפסקת האש על-ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם".

"למען שלומכם, עליכם לפנות מייד את בתיכם בכפר ובעיירה ולנוע צפונה אל מחוץ לו למרחק של 1,000 מטרים לפחות".