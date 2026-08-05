איזנקוט הציג את מתווה ועדת החקירה שיקים

איזנקוט בנחל עוז ( דוברות ישר )

יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, הציג היום (רביעי) בקיבוץ ניר עוז את טיוטת הצעת ההחלטה שלדבריו תובא לאישור בישיבתה הראשונה של הממשלה הבאה, אם ירכיב אותה.

מדובר במתווה מפורט להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו, המבוסס על יוזמה ציבורית שגיבשו שורד השבי גדי מוזס ויועץ המשפטי לשעבר של המל"ל, עו"ד גיל אבריאל. הקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית אינה חדשה. גם נפתלי בנט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן ויאיר גולן הצהירו בעבר כי אם יעמדו בראש הממשלה יפעלו להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. אולם איזנקוט בחר לפרסם כבר כעת טיוטת הצעת מחליטים מפורטת, הכוללת את מנדט הוועדה, תחומי החקירה, הרכבה ואופן פעולתה, ואף לפתוח אותה להערות הציבור לפני גיבוש הנוסח הסופי.

אלא שהמהלך של איזנקוט אינו צפוי לעבור ללא ביקורת. מתנגדיו טוענים כי גם הוא עצמו נושא בחלק מהאחריות לקונספציה שקרסה ב-7 באוקטובר. הם מזכירים כי בתקופת כהונתו כרמטכ"ל, בין השנים 2015–2019, הוביל את תוכנית "גדעון", שבמסגרתה צומצמו חלק מכוחות היבשה, והיה שותף לתפיסה שלפיה ניתן להרתיע את חמאס ולנהל מולו מדיניות של הכלה.

מנגד, תומכיו משיבים כי האחריות לעיצוב המדיניות הביטחונית מתחלקת בין הדרג המדיני והצבאי לאורך שנים, וכי מאז סיום כהונתו חלפו יותר מארבע שנים שבהן כיהנו ממשלות, שרי ביטחון ורמטכ"לים נוספים שקיבלו את ההחלטות ערב מתקפת 7 באוקטובר.

מה כוללת ועדת החקירה?

על פי המתווה, הוועדה לא תסתפק בבדיקת אירועי 7 באוקטובר עצמם, אלא תבחן את העשור שקדם להם - החל מסיום מבצע "צוק איתן". מטרת החקירה היא לבדוק את המדיניות, קבלת ההחלטות והתנהלות הדרג המדיני, הדרג הצבאי-ביטחוני ורשויות המדינה בכל הנוגע לרצועת עזה והמערכה מול חמאס.

בין היתר תבחן הוועדה:

תפיסת הביטחון כלפי עזה וחמאס לאורך השנים.

היערכות צה"ל, המודיעין ורמת המוכנות למתקפה.

יחסי העבודה בין הדרג המדיני למערכת הביטחון.

תפקוד המדינה במהלך הטבח והמלחמה.

קבלת ההחלטות בנוגע למטרות המלחמה, התמרון הקרקעי והשבת החטופים.

תפקוד מערך ההסברה הלאומי.

יישום המלצות של ועדות חקירה ודוחות קודמים, והאם אי-יישומן תרם למחדל.

בכך למעשה מבקשת הוועדה לבחון לא רק את מה שאירע ב-7 באוקטובר עצמו, אלא גם את התהליכים המדיניים, הביטחוניים והארגוניים שנבנו לאורך שנים והובילו למציאות שקדמה לטבח.

כיצד תורכב הוועדה?

על פי הטיוטה, הוועדה תוקם מכוח חוק ועדות חקירה. נשיא בית המשפט העליון ימנה את יו"ר הוועדה ואת חבריה, כאשר הממשלה תמליץ לו להיוועץ גם במשנה לנשיא העליון, בנשיא המדינה וביו"ר הכנסת. עוד מוצע כי הוועדה תמנה חמישה חברים, תהיה רשאית להקים ועדות משנה מקצועיות, ותידרש להגיש דו"ח ביניים בתוך שנה אם יהיה בכך צורך.

איזנקוט: "נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מהאמת"

בהצהרתו תקף איזנקוט את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי "כשלוש שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט שלוש שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית".

עוד הוסיף כי אילו לא היה חשש מחשיפת האמת, "הם לא היו מנהלים יום־יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים".

לדבריו, פרסום הטיוטה עוד לפני אישורה נועד להגביר את אמון הציבור ולאפשר לציבור להעיר הערות, אך גם "לקעקע את הרצון לספר לכולנו שהייתה בגידה ביום הזה", שלדבריו פוגע באמון הציבור במוסדות המדינה.

איזנקוט הדגיש כי ועדת חקירה ממלכתית היא חלק בלתי נפרד מתהליך השיקום הלאומי, והביע תקווה כי בעוד עשור יהפוך אזור העוטף למקום גדול, בטוח ומשגשג יותר.

גדי מוזס: "בלי ועדת חקירה לא תהיה תחושת ביטחון"

שורד השבי גדי מוזס, מיוזמי המתווה, אמר כי ההחלטה לאמץ את עבודתו ואת עבודתו של עו"ד גיל אבריאל כבסיס להצעת המחליטים מעניקה לו תקווה.

לדבריו, אף שחזר להתגורר בניר עוז לאחר שחרורו מהשבי, רבים מחברי הקיבוץ עדיין אינם מוכנים לשוב לבתיהם, משום שלדבריהם טרם הופקו הלקחים הדרושים.

"בלי ועדת חקירה ממלכתית אין ולא תהיה תחושת ביטחון לתושבי העוטף", אמר מוזס, והוסיף כי הקמת הוועדה היא תנאי הכרחי לשיקום אמיתי של ניר עוז, יישובי העוטף ומדינת ישראל כולה.