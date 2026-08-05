יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ג'סי ויליאמס

הוא כבש את המסך כד"ר ג'קסון אייברי ב"האנטומיה של גריי", אבל מאחורי המראה המהפנט מסתתר מורה לשעבר, אקטיביסט נלהב ומפיק זוכה אוסקר. הנה 10 עובדות מרתקות על הכוכב המצליח בהוליווד שחוגג היום יום הולדת.

1. הוא היה מורה בתיכון לפני שהפך לשחקן

לפני שהגיע להוליווד, וויליאמס עבד במשך שש שנים כמורה במערכת החינוך הציבורית בפילדלפיה. הוא לימד תלמידי חטיבה ותיכון מקצועות כמו לימודי אפריקה-אמריקה, ספרות ואנגלית.

2. יש לו רקע משפחתי ותרבותי מגוון

ג'סי נולד בשיקגו לאם שוודית ולאב אפרו-אמריקאי (עם שורשים אינדיאנים משבט הסמינול). הרקע המגוון הזה עיצב במידה רבה את זהותו ואת תפיסת עולמו החברתית.

3. הפריצה הגדולה: "האנטומיה של גריי"

כמובן, תפקידו המוכר ביותר הוא כד"ר ג'קסון אייברי, אליו נכנס בעונה השישית של הדרמה הרפואית המצליחה. הוא גילם את הדמות במשך יותר מ-12 עונות ברציפות והפך לאחד הכוכבים האהובים והמזוהים ביותר עם הסדרה.

4. תמיכה גלויה ונחרצת בזכויות הפלסטינים

וויליאמס ידוע בעמדותיו הפוליטיות והחברתיות האקטיביסטיות. לאורך השנים, ובמיוחד באירועים אקטואליים, הוא מתבטא באופן תכוף ופומבי כפרו-פלסטיני, קורא להפסקת אש ומביע תמיכה פומבית בזכויות הפלסטינים ברשתות החברתיות ובאירועים שונים. אותנו זה מעצבן, אבל אנחנו עדיין אוהבים לצפות בו על המסך.

5. הנאום ההיסטורי בטקס פרסי ה-BET

בשנת 2016 קיבל וויליאמס את "פרס ההומניטריות" בטקס פרסי ה-BET על פועלו למען תנועת Black Lives Matter ומאבקו בגזענות ממסדית. נאום התודה שלו הפך לוויראלי, זכה לתשבחות נרחבות והוגדר על ידי רבים כאחד הנאומים החזקים והמשפיעים ביותר שנראו בטלוויזיה באותן שנים.

6. כוכב ראשי במשחק וידאו מצליח

גיימרים רבים מכירים את פרצופו וקולו לא מהטלוויזיה, אלא מהמשחק המצליח Detroit: Become Human (2018). וויליאמס גילם באמצעות טכנולוגיית תפיסת תנועה (Motion Capture) את מרקוס – אנדרואיד המנהיג מרד למען זכויותיהם של רובוטים בעלי מודעות.

7. מועמדות לפרס טוני בברודוויי

בשנת 2022 עשה וויליאמס את הבכורה שלו בבימת ברודוויי במחזה Take Me Out, שבו גילם שחקן בייסבול שיוצא מהארון. משחקו המרשים זיכה אותו במועמדות היוקרתית לפרס טוני בקטגוריית "שחקן המשנה הטוב ביותר".

8. הוא החל את דרכו כדוגמן

כדי לממן את לימודיו באוניברסיטת טמפל (שם סיים תואר כפול בפתולוגיה ובאמנות), עבד וויליאמס כדוגמן עבור מותגים מובילים, בהם קנת' קול (Kenneth Cole), טומי הילפיגר ו-L.L. Bean.

9. מפיק זוכה פרס אוסקר

מעבר למשחק, וויליאמס עוסק רבות בהפקה. הוא היה אחד המפיקים בפועל של הסרט הקצר Two Distant Strangers ("שני זרים מושלמים"), העוסק בלולאת זמן של אלימות משטרתית, אשר זכה בפרס האוסקר לסרט הקצר הטוב ביותר בשנת 2021.

10. יזם טכנולוגי וחברתי

וויליאמס משקיע לא מעט מהונו ומזמנו במיזמי טכנולוגיה חברתיים. בין היתר, הוא היה מעורב בפיתוח אפליקציות שנועדו להנגיש מלגות לימודים לתלמידים מיעוטי יכולת (Scholly) ואפליקציות המקדמות תרבות פופולרית מגוונת.