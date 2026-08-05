ירדן ביבס ( יונתן שאול\פלאש 90 )

יום הולדת שלא יחוגג. ירדן ביבס, שורד השבי שחזר מעזה ללא משפחתו, פרסם היום (רביעי) פוסט מרגש ונוגע ללב ברשתות החברתיות, בו פנה לבנו אריאל הי"ד שהיה אמור לציין את יום הולדתו.

"יום הולדת שלישי בלעדיך, היית אמור להיות בן 7 היום", כתב ירדן במילים קצרות אך עמוסות כאב. "אוהבים ומתגעגעים אליך מאוד". הפוסט הקצר מצטרף לשורה של פניות כואבות שפרסם ירדן במהלך השנה האחרונה, בהן הוא משתף את הציבור בגעגוע העמוק למשפחתו שנחטפה ונרצחה בעזה. אריאל, שהיה בן ארבע בעת החטיפה, נרצח יחד עם אמו שירי ואחיו הקטן כפיר בשבי. זו השנה השלישית שבה ירדן מציין את יום הולדתו של אריאל בלעדיו. בעבר פרסם פוסטים דומים גם ליום הולדתו של כפיר, שהיה אמור לחגוג את יום הולדתו השלישי. "כפיר אהוב שלי, לא הספקת לחגוג יום הולדת שנה, אז איך אני יכול לציין לך יום הולדת 3?", כתב אז.

ירדן ביבס לבני משפחתו שנרצחו: "בלעדיכם החגים לא חגים בשבילי" ( משפחת ביבס (צילום: באדיבות המשפחה) )

"העובדה שאני פה ואתם לא – זה מה שהכי קשה"

לאורך השנה האחרונה שיתף ירדן את הציבור בכאב האובדן ובתחושת הבדידות העמוקה. ביום העצמאות האחרון פנה לאשתו ולילדיו: "עברנו לגולן כמו שרצינו... אבל אתם חסרים לי כל שנייה. אני מרגיש כל כך לבד בלעדיכם".

"גם אני מתתי באותו היום, אבל רק אתם הפסקתם לנשום", הבהיר ירדן בפוסט קודם. "העובדה שאני פה ואתם לא – זה מה שהכי קשה לי". הוא הוסיף כי ברגעי הייאוש הוא מסתכל לשמיים ומחפש "את שלושת הכוכבים שלי – שירי, אריאל וכפיר".

ביום הזיכרון האחרון כתב ירדן: "הזמן עובר, הגעגוע גובר, את החלל שנשאר שום דבר לא ימלא". הוא הזכיר גם את הוריה של שירי, יוסי ומרגיט סילברמן, ואת הכלב המשפחתי טונטו: "אוהבים אתכם הכי בעולם, תמיד בעולם. לנצח תהיו בליבנו".

הנצחה ברחבי הארץ

סיפור משפחת ביבס הפך לאחד הסמלים הקשים ביותר של מלחמת חרבות ברזל. בחודשים האחרונים הוקמו מספר יוזמות הנצחה לזכרם של שירי, אריאל וכפיר. בעיר רמלה, עיר מגוריהם, נחנכה כיכר על שמם בכניסה הראשית לעיר, עם שלושה פרפרים כסמל לחופש ולתקווה.

גם צה"ל הנציח את המשפחה: לאורך ציר נצרים ברצועת עזה הוקמו מוצבים בשמות "כפיר", "אריאל" ו"לביאה" (על שם שירי), עם דגלי ישראל ענקיים המתנוססים על אם הדרך. "משדרים לאויב שאחנו רק הולכים ומתקדמים בתפיסת השטח", הסבירו לוחמי אוגדה 252.

מילותיו הקצרות של ירדן היום ממשיכות להזכיר לנו את המחיר האנושי הכבד של המלחמה, ואת הכאב שלא נרפא של מי ששרד את הטבח אך השאיר את עולמו כולו מאחור.