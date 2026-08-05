החמ"ד נגד בג"ץ: "ההשלכות יורגשו כבר בשנה הקרובה"

בג"ץ אילוסטרציה ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

פורום החינוך הדתי הגיב היום (רביעי) להחלטת בג"ץ על הקפאת ההעברות התקציביות שאושרו אמש לחינוך הממלכתי דתי, זאת "לנוכח הפגמים הפרוצדורליים שלכאורה נפלו בקיום הדיון של ועדת הכספים של הכנסת". בדבריהם הזהירו מהשלכות המשך העיכוב בהעברת התקציבים. "ההחלטה לעצור את העברת התקציבים לחמ”ד, לאחר שכבר שוחררו בהמשך לדיון בג”ץ מלפני כחודש היא בלתי נסבלת" נמסר. "מדובר במהלך שמהווה המשך ישיר למאבק שנאה וקיטוב שמנהלים בשנים האחרונות ארגוני שמאל המבקשים לפגוע בחינוך הממלכתי-דתי באמצעות עתירות חוזרות ונשנות".

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"דווקא תלמידי החינוך הממלכתי-דתי המשתלבים ותורמים בכל תחומי החיים בישראל, ושנושאים גם בנטל השירות וההקרבה בשיעורים בולטים - הם אלה שנדרשים כעת לשלם את המחיר של מאבק שנאה מתמשך כולל במגרש המשפטי" הזהירו. "הפגיעה אינה מופנית כלפי מערכת, אלא כלפי 400 אלף תלמידים, הוריהם וצוותי החינוך".

בחמ"ד הזהירו בסיכום כי "אם העיכוב בהעברת התקציבים יימשך, השלכותיו יורגשו כבר בשנת הלימודים הקרובה: שעות לימוד יקוצצו, תוכניות חינוכיות ייפגעו, והנטל הכלכלי על ההורים יגדל. אנחנו דורשים להסיר לאלתר את הצו המעכב את העברת התקציבים, כך שהכספים יועברו ללא דיחוי לטובת תלמידי החמ”ד".