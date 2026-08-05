אחרי יומיים של שקט: צה"ל בגל תקיפות בדרום לבנון

לראשונה מזה יומיים: כלי התקשורת בלבנון דיווחו כעת (רביעי) כי כוחות צה"ל תקפו בכפר אל-מנסורי שבדרום המדינה. במקביל דווח כי צה"ל החל בגל תקיפות נגד תשתיות חיזבאללה באזור הכפר מג'דל זון.
כאמור, התקיפה הנוכחית מגיעה אחרי יומיים של שקט, כשהפעם האחרונה שבה דווח על תקיפות בדרום לבנון היה ביום שני האחרון - אז דווח על תקיפת מחבלים שיצאו מהמנהרות לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי טהאר.
בשבת האחרונה כוחות צה"ל חיסלו מספר מחבלי חיזבאללה, זאת לאחר שזוהו במרחב הביטחוני שבו הכוחות הישראלים פועלים. בעקבות ההיתקלות נפצע קצין לוחם באורח בינוני, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.