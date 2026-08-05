אולפן חדשות 13 ( צילום יח"צ )

גל העזיבות בחדשות 13 נמשך: הפרשן לענייני ערבים חזי סימנטוב הודיע היום (רביעי) על סיום תפקידו בערוץ, לאחר כמעט 24 שנים של עשייה עיתונאית. סימנטוב, שהצטרף לחברת החדשות עוד בשנת 2003 כאשר הייתה ידועה כ'חדשות 10', הפך לאחד הקולות המרכזיים בסיקור העולם הערבי והמזרח התיכון.

"היי חברים, הודעה אישית קצרה", כתב סימנטוב בציוץ שפרסם ברשתות החברתיות. "לאחר כמעט 24 שנים בחדשות 13 (פעם חדשות 10) בתפקידים מרתקים שאפשרו לי להביא את הקולות האמיתיים מהמזרח התיכון, הודעתי למנהליי על החלטתי לסיים את תפקידי. זה היה בית גידול עיתונאי מדהים עבורי במשך שנים רבות והגיע הזמן להמשיך הלאה. מבטיח לשמור על קשר". מדסק הערבים לפרשנות בכירה במהלך שנות עבודתו בחדשות 13, הוביל סימנטוב את הסיקור העיתונאי של העולם הערבי והפך לאחד הפרשנים המובילים בתחום. הוא יצר סדרות וכתבות מעמיקות על נושאים רגישים כגון עזה, אסירים ביטחוניים, טרור וג'יהאד עולמי, תוך שהוא מביא לצופים את הקולות האותנטיים מהשטח. כזכור, בעבר שימש סימנטוב כראש הדסק לענייני ערבים בחדשות 13, תפקיד שמילא עד לפני מספר שנים. בשנת 2022, כאשר הפרשן הבכיר צבי יחזקאלי הודיע על עזיבתו והעבר לערוץ i24NEWS, מונה סימנטוב לתפקיד ראש הדסק והפרשן לענייני ערבים. מנכ"ל חדשות 13 דאז, אור צלקובניק, שיבח אותו כ"עיתונאי מצטיין בכל רמ"ח איבריו אשר הוביל את הסיקור בעולם הערבי באופן אובייקטיבי ויסודי".

( (צילום: יונתן זינדל / פלאש90) )

גל עזיבות נרחב בחדשות 13

עזיבתו של סימנטוב מצטרפת לשורה של שינויים פרסונליים משמעותיים שעוברים על חדשות 13 בתקופה האחרונה. לפני מספר ימים הודיע כתב החוץ יוסף ישראל על פרישתו מהערוץ לאחר למעלה מעשור של פעילות, במהלכה סיקר אירועים בינלאומיים מרכזיים כמו המלחמה באוקראינה ומלחמת 'חרבות ברזל'.

במקביל, המגישה נטעלי שם טוב מנהלת הליך משפטי מול חדשות 13 בעקבות סיום התקשרותה עמם. שם טוב, תושבת מטולה שפונתה מביתה בעקבות המלחמה בצפון, טענה כי עברה רדיפה על רקע פוליטי. מנגד, מהערוץ נמסר כי הסיבה לסיום ההתקשרות הייתה ניהול מערך הקלטות נרחב של שיחות עם עמיתים למערכת.

כמו כן, כתבת חדשות 13 רותם גולן עברה לאחרונה לערוץ 16, שם תשמש ככתבת מגזין ותשולב גם במערך ההגשה. גולן הצטרפה לעיתונאית אלכסנדרה לוקש, שסיימה כמעט 15 שנה באתר ynet ועברה להגיש חדשות בערוץ 16.

בשלב זה לא ברור מהם תוכניותיו העתידיות של סימנטוב, אך בהודעתו הבטיח לשמור על קשר עם הקהל והמערכת העיתונאית.