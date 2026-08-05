תיעוד ממנהרת הטרור ( דובר צה"ל )

כוחות צוות הקרב החטיבתי צנחנים, בפיקוד אוגדת עזה (143), פועלים בימים אלה בדרום רצועת עזה לטיהור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. במהלך פעילותם, איתרו הכוחות תוואי תת-קרקעי ובתוכו עשרות רקטות של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה.

התוואי הושמד בשיתוף כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ויחידת יהל"ם. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל.