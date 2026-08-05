כוחות צוות הקרב החטיבתי צנחנים, בפיקוד אוגדת עזה (143), פועלים בימים אלה בדרום רצועת עזה לטיהור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. במהלך פעילותם, איתרו הכוחות תוואי תת-קרקעי ובתוכו עשרות רקטות של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה.
התוואי הושמד בשיתוף כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ויחידת יהל"ם. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל.
הגילוי מצטרף לשורה של הישגים מבצעיים שהשיגו כוחות צה"ל בדרום הרצועה בחודשים האחרונים. כפי שדיווח סרוגים, צוות הקרב של חטיבה 188 סיכם לאחרונה שמונה חודשי פעילות בדרום רצועת עזה, במהלכם הושמדו יותר מעשר מנהרות וחוסלו עשרות מחבלים.
בין המנהרות שהושמדו על ידי חטיבה 188 היה גם תוואי שהיה חלק ממערכת מנהרות ששימשה להחזקת חטופים במהלך המלחמה. בתוואים נוספים אותרו והושמדו אמצעי לחימה רבים, בהם רקטות, משגרי רקטות, רימונים, רובי קלצ'ניקוב, מחסניות, מטענים וציוד לחימה נוסף.