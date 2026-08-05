השחקנית ענת וקסמן, כוכבת הסדרה "החיים זה לא הכל", פרסמה אתמול (שלישי) סרטון חדש ברשתות החברתיות ובו היא מציעה עזרה למי שמעוניין להצליח בעולם המשחק. הצעד המפתיע מגיע זמן קצר לאחר הסערה הציבורית שעוררה בעקבות דבריה על מצביעי הימין.

"היי, אני ענת וקסמן, ואני החלטתי ללמד את כל מי שרוצה ומעוניין לגשת לאודישנים ולבתי ספר למשחק או מי שצריך הכוונה אני אשמח לעזור - תפנו אליי, יהיה כיף", כך מסרה וקסמן בסרטון שפרסמה.

כזכור, וקסמן נקלעה לסערה ציבורית כאשר השוותה את מצביעי הימין לנוסעי 'טיסת השוקולד'. הדברים עוררו גל ביקורת נרחב, והשחקנית נאלצה להתייצב בתכנית 'פגוש את העיתונות' ולהתייחס לפרשה.

"אני רוצה להגיד שלא נאמר שום דבר גזעני, הטון היה מתנשא ועל זה אני מתנצלת", אמרה וקסמן אז בדמעות לרינה מצליח. היא הודתה כי באותו רגע בו נאמרו הדברים היא לא חשבה על ההשלכות שיכולות להיווצר מכך.

וקסמן התייחסה גם לקריאות להחרים אותה ואת הצגותיה. "תניחו לי, תנו לי לחיות בשקט", ביקשה. לטענתה, היא נתקלת בהמון תגובות שליליות ותוקפניות ברחוב, כאשר באחת הפעמים ניגש אליה עובר אורח והציע לה שוקולד כמחאה על דבריה.

"הילדים שלי דואגים לי, זה סיוט, אני רוצה שהוא ייגמר, אני מתה שהוא ייגמר. אני בסדר, אבל די תפסיקו, אני לא פושעת ואני לא אויב העם, די תרדו מהדרמות", אמרה אז בתכנית.