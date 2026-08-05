היסטוריה: הקרוואנים הראשונים הגיעו הבוקר לכדים שנעקר בגירוש

( רועי חדי )

רגע היסטורי בצפון השומרון: הבוקר (רביעי) הגיעו הקרוואנים הראשונים ליישוב כדים, 21 שנה לאחר שנעקר בגירוש. המנופים הציבו את מבני המגורים הראשונים על הקרקע, בסיומן של עבודות פיתוח ותשתית נרחבות: עבודות עפר, סלילת כבישי גישה וכבישים פנימיים, תשתיות חשמל, מים וביוב והכשרת שטחים למבני ציבור.

כדים מוקמת מחדש על ידי גרעין משפחות ייחודי, המורכב ברובו ממשפחות מתל אביב וממרכז הארץ, ביוזמת בוגרי ישיבות ציוניות ומשוחררי מילואים ממלחמת "חרבות ברזל", שנערכו בחודשים האחרונים לעלייה לקרקע. הצבת הקרוואנים היא השלב האחרון לפני עליית המשפחות הראשונות ליישוב. הקמת הישוב מתבצעת במסגרת "תוכנית ההתחברות" בהובלת המועצה האזורית שומרון ו"אמנה", במסגרתה יוקמו במקום ארבעת היישובים שנעקרו בצפון השומרון 19 יישובים חדשים, בהמשך להחלטת הממשלה בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', וכחלק מתוכנית "מיליון בשומרון". החזרה לכדים תשלים את החזרה לכל ארבעת היישובים שנעקרו בגירוש, חומש, שא-נור, גנים וכדים, ומהווה ציון דרך במאבק בן למעלה מ-20 שנה שהובילו ראש מועצת שומרון יוסי דגן יחד עם מגורשי חומש ושא-נור, מטה "חומש תחילה" וישיבת חומש.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר הבוקר: "אנחנו מוחקים את חרפת הגירוש מכדים. הקרוואנים הראשונים הם תחילתו של יישוב שיהיה גדול, עם אלפי תושבים, עם ילדים ועם מוסדות חינוך, לתפארת מדינת ישראל. אלה הצעדים האחרונים בדרך לתיקון מלא של איוולת ופשע הגירוש מצפון השומרון.

אחרי חומש, שא נור, גנים וכדים יעלו עוד יישובים חדשים רבים. במקום ארבעה יישובים יהיו 19 יישובים, ובעזרת השם עוד הרבה נוספים, ויגורו כאן מאות אלפי יהודים. מי שלא רצה כאן אזרחים של מדינת ישראל, מי שלא רצה שהאזור הזה יהיה עם יהודים, יקבל פי 30, פי 40 ופי 50.

סוף הצדק להגיע, גם אם לקח לו 21 שנה מאז הגירוש, מאז יום החרפה שבו גורשנו מביתנו בשא נור. נלחמנו כולנו, המגורשים, מטה חומש תחילה, ישיבת חומש ואנשי חומש תחילה בכנסת, ובסיוע ממשלת ישראל, בהובלת השר ישראל כ"ץ והשר בצלאל סמוטריץ' בקבינט, עם כל הממשלה וכל הרשויות, אנחנו יחד עם מדינת ישראל חוזרים הביתה לצפון השומרון שלנו.

כדים יהיה יישוב ענק ומפואר, עם קהילה לתפארת מדינת ישראל. צפון השומרון הופך להיות המרכז האורבני של מדינת ישראל, ואנחנו כאן כדי לתקן"