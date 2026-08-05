תחקיר צה"ל קובע: יובל עזרא נהרג מאש מחבלים

רס"ן יובל עזרא ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל אייל זמיר קיבל אתמול (שלישי) את ממצאי תחקיר פיגוע הירי שהתרחש בפאתי הכפר תל, בו נפלו מפקד סוללה בגדוד 411, רב-סרן יובל עזרא ז"ל, ולוחם ההגנה המרחבית, סרן (מיל') בניהו מלט ז"ל, וכן נפצעו רכז הביטחון של היישוב חוות גלעד ואזרחים נוספים מזריקות אבנים. התחקיר הוצג לרמטכ"ל על-ידי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ומפקד אוגדת איו"ש, תת-אלוף קובי הלר.

הטיול לא היה מתואם ומאושר התחקיר העלה כי הטיול במרחב נערך ללא תיאום ואישור של גורמי הביטחון כנדרש. כמה שעות לפני שיצאו המטיילים לדרך התקבל בחטיבת שומרון מידע מקדים, ונעשו ניסיונות לקבל פרטים על הטיול. עוד עולה כי הכוח הראשוני הוקפץ למרחב בעקבות דיווח שהתקבל מהתצפיתניות, שלפיו זוהו מיידי אבנים על קבוצת מטיילים. הכוח חבר לקבוצת המטיילים והמשיך ללוותה כאשר הקבוצה התפרסה על פני שטח רחב. לנקודת העימות השנייה הגיעו לוחמים נוספים בפיקודו של רב-סרן יובל עזרא ז"ל; וכן רכז הביטחון ביישוב הסמוך יחד עם חבר כיתת הכוננות, סרן (מיל') בניהו מלט ז"ל, אשר קפצו מיד לזירה ופעלו להפריד בין הפלסטינים למטיילים הישראלים ולדחוק את הפלסטינים חזרה לתוך הכפר. "יובל עשה כל שיכול, כל טענה כנגדו היא לא מכובדת" אחרי חטיפת נשקו של רכז הביטחון, פעלו השלושה באומץ לב להצלת חיי אזרחים ולפגיעה במחבלים. בתחקיר נקבע כי המחבלים חוסלו, שניים נוספים נפצעו וכלל המעורבים נעצרו. יתר המחבלים חוסלו על-ידי מפקד מחלקה שקפץ לאירוע ושני מטיילים (חיילי צה"ל בחופשה). מהתחקיר עולה כי יובל עזרא הסתער, חתר למגע והרג את המחבל שחטף את נשקו - ונהרג במהלך הקרב ביניהם. בצה"ל אמרו כי "המ"פ יובל עזרא נהרג מאש מחבלים בעודו נלחם בקרב פנים מול פנים. הוא עשה כל שיכול כנגד הסיטואציה, ומנסה לעשות מה שיכול. לא מקבלים שום טענה כנגד התפקוד שלו. ערכית ומקצועית, אפשר לבחון הכל בצורה ביקורתית וכך עשינו. אבל יובל מ״פ מצטיין, עושה כל שביכולתו ונמצא בקו כאן חודש מאוד מורכב. כל טענה כנגדו היא לא מכובדת, לא מכבדת את ההתיישבות ובטח לא את מערכת היחסים של ההתיישבות עם צה״ל". עוד עולה מהממצאים כי לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי את סיבת הפגיעה בבניהו מלט ז"ל; אשר ייתכן שנפגע ונהרג מירי של מחבל או כתוצאה מירי אגבי שבוצע לניטרול המחבלים. בצה"ל הבהירו כי "הנושא נבחן במסגרת התחקיר ולא התקבלה מסקנה חד-משמעית בעניינו".

על פי ממצאי התחקיר כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לכוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש. כמו כן, נקבע כי הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולכמות התוקפים. עוד עולה כי שאר הכוחות במרחב לא פעלו באופן מיטבי לצורך גיבוש תמונת מצב מלאה, הקפצת כוחות נוספים והזנקת כוחות הרפואה כנדרש.

התחקיר העלה תקלה חמורה נוספת: במהלך פינויו של עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח למשך דקות ארוכות, כשהוא מטופל על-ידי חובש אזרחי, ללא נוכחות כוח צבאי. "מדובר בכשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעת כי ביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צה"ל" הובהר.

שעות לאחר הפיגוע, פעלו כוחות הביטחון לתפוס ולעצור שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע הירי ונפצעו במהלכו. המחבלים נעצרו בפשיטה באור יום בבית חולים שאליו פונו בלב העיר שכם.

על פי המלצת ראש אגף כוח האדם, אישר הרמטכ"ל להעלות את בניהו מלט ז"ל לדרגת סרן (מיל') לאחר נפילתו. מלט ז"ל היה בתהליך הכשרת קצונה.

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מפקד פיקוד המרכז ציין כי "האירוע ממחיש את גבורתם של רב-סרן יובל עזרא ז"ל ושל סרן (מיל') בניהו מלט ז"ל אשר בחרו להרחיק את הסכנה כדי להגן על אזרחים והסתערו לעבר המחבלים ופעלו לחיסולם. פעולתם הנחושה מנעה פגיעה רחבה יותר". עוד הדגיש כי "אירועים המתרחשים בשטחים פתוחים ובפאתי כפרים כמו האירוע הזה מצויים במגמת עלייה, ועל כן יש להיערך אליהם היטב כתרחיש מבצעי סביר; החל מניתוח נקודות הקצה, דרך תדרוך מתאים ווידוא מוכנות הכוחות לאירועים דומים".

בתחקיר נקבע כי לצד הגבורה, נחשפו גם כשלים מבצעיים ופיקודיים המחייבים להפיק לקחים ולהטמיעם באופן מיידי: הגעת הכוח הלוחם לאירוע בנחיתות מספרית, אופן תפקוד לקוי של הלוחמים באירוע ותהליך הפינוי הרפואי.

עוד עולה מהתחקיר כי עזרא קפץ לגזרה לאחר שמפקד הגדוד העלה את רמת הכוננות יום קודם לכן, בעקבות פיגועים שאירעו בגזרה, שבהם נפצע אזרח ישראלי ולוחם צה"ל ועל פי הערכת מצב שקבעה כי המציאות הביטחונית נפיצה.

זמיר: "האירוע מעלה סוגיות רבות המחייבות למידה"

הרמטכ"ל אימץ את מסקנות התחקיר הפיקודי, וציין כי "מדובר באירוע בעל משמעות, המעלה סוגיות רבות המחייבות למידה - מהרמה הטקטית ועד לרמה המערכתית, והנחה ליישם מייד את הלקחים". עוד הדגיש את גודל האתגר העומד בפני הכוחות בשטח והביע הערכה רבה למפקדים וללוחמים על פעילותם.

זמיר הבהיר כי יש לפעול על פי הנהלים ולתאם כנדרש כל כניסה למרחבים הנדרשים בתיאום, על פי הנחיות פיקוד המרכז ואוגדת איו"ש. כמו כן, הוא ציין לחיוב את פעולת הפיקוד והאוגדה שהביאה לידי מעצר המחבל בבית החולים, ואמר כי מדובר בפעולה מקצועית, מהירה וראויה לציון. בנוסף, הרמטכ"ל ציין לחיוב את פעילות מערך התצפיות והאיסוף הקרבי והנחה להמשיך ולחזק את יכולות האיסוף המודיעיני, לנוכח חשיבותן בזיהוי איומים, בסגירת מעגלים ובהקפצת כוחות.

"מדובר בפיגוע טרור קשה שבו איבדנו שני לוחמים יקרים - איש כיתת כוננות שחתר למגע ומפקד פלוגה מצטיין שהסתער באופן ראוי לציון. מדובר בפיגוע טרור שביצעו מחבלים במהלכו נחטף נשק מרכז הביטחון" סיכם זמיר. "לא נקבל מצב בו חיי אזרחים מצויים בסכנה; על כוחות צה"ל מוטלת החובה להגן על אזרחי ישראל בכל מקום ובכל זמן. יובל ובניהו ז"ל חתרו למגע, הפגינו כושר לחימה ומנעו פגיעה קשה יותר במטיילים. נמשיך לתחקר כל אירוע במקצועיות כדי להשתפר ולחזק את מוכנותנו. כך פועל צה"ל וכך נמשיך לפעול".