החות'ים טוענים: תקפנו מכלית נפט סעודית בים האדום

דובר החות'ים יחיא סריע ( Belqees TV\ויקימדיה )

העימות נמשך: החות'ים בתימן טענו הבוקר (רביעי) כי תקפו בטילים בליסטיים את מכלית הנפט הסעודית "וואפא" בזמן שעשתה את דרכה בצפון הים האדום, מול חופי העיר ינבוע. לטענת הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הטילים פגעו במכלית באופן ישיר. "זו מכלית הנפט הסעודית השמינית שהותקפה מאז תחילת המצור ב-22 ביולי" אמר סריע. "עד היום, 29 מכליות סעודיות נוספות נאלצו לשוב על עקבותיהן בים האדום ובים הערבי". עד כה לא פורסם אישור סעודי לטענות מתימן.

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האירוע הנוכחי מגיע אחרי שבחודש האחרון נרשמו סדרת תקריות באזור הים האדום הקשורות לחות'ים בתימן, כשבין היתר דווח על חטיפת ספינות ואיומים במצור ימי על מיצרי באב אל-מנדב. במקביל דווח על סדרה נרחבת של תקיפות מצד החות'ים נגד סעודיה, אשר כוונו בין היתר נגד מתקני הנפט הסעודים.

בשבוע שעבר משרד ההגנה הסעודי חשף כי אירח ישיבה חריגה של עשרות מדיניות מהאזור ומרחבי העולם, כחלק מיוזמה סעודית להקמת ברית כלל עולמית להבטחת חופש השיט העולמי והגנה על נתיבי סחר קריטיים כמו מיצרי הורמוז ובאב אל-מנדב מהפרעות "הפגישה רשמה השתתפות רחבה של נציגים מ-43 מדינות" נמסר. "המשתתפים דנו באיומים הגוברים על הביטחון הימי, ובכלל זה מתקפות על ספינות מסחר, מכליות אנרגיה ותשתיות ימיות, והסיכונים שהם מהווים לבטיחות השיט ולתרבות של שרשראות האספקה העולמיות".