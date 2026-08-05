אירוע אלים התרחש היום (רביעי) במטה מפלגת הציונות הדתית בתל אביב, כאשר פעילי שמאל קיצוני ניסו לפרוץ באלימות למשרדי המפלגה. על פי הנמסר ממקורות במפלגה, המפגינים הגיעו עם דם על הידיים תוך שהם צועקים "ערבים רוצים לחיות".

עובדי המפלגה שנמצאים במקום נצורים כעת במשרדיהם, והונחו על ידי גורמי הביטחון שלא לצאת מהמבנה עד להגעת כוחות המשטרה. נכון לשעה זו, כוחות משטרה נמצאים בדרך למקום האירוע.

רקע פוליטי סוער

האירוע מתרחש על רקע תקופה סוערת עבור מפלגת הציונות הדתית, שעברה לאחרונה פריימריז פנימיים לקראת הבחירות הצפויות. כזכור, המפלגה התמודדת לאחרונה עם משבר פנימי בעקבות פרישתו של השר אופיר סופר ממפלגתו של בצלאל סמוטריץ', על רקע המחלוקת סביב חוק גיוס חרדים.

למרות הטלטלה הפנימית, סקרים אחרונים מצביעים על התחזקות המפלגה, כאשר סקר שפורסם לאחרונה מעניק למפלגה 6 מנדטים. יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הזהיר לאחרונה כי "הימין בתרדמת" וקרא למחנה הימין להתעורר.

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