אסון בחופש: ישראלי טבע למוות מול ילדיו בקפריסין

אסון קשה בחופשה: אזרח ישראלי בן 35, תושב ירושלים, טבע למוות היום (רביעי) בזמן שהיה בחופשה יחד עם אשתו ו-4 ילדיו בלימסול שבקפריסין. צוותי זק"א פועלים כעת במטרה להביא את גופתו לקבורה בישראל.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א, סיפר כי "מיד עם קבלת הדיווח במוקד החטיבה הבינלאומית של זק״א, הצוותים החלו לטפל בכבוד המת ומול הגורמים המקומים במטרה לשחרר את הנפטר לקראת הטסה לישראל להמשך קבורה והלוויה. מדובר בישראלי כבן 35, נשוי ואב ל-4 ילדים, שנכנס לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו ובאופן פתאומי נעלם למספר שעות".

"בני משפחתו החלו בחיפושים אחריו יחד עם המשטרה המקומית, ולצערינו הוא נמשה מהמים כשהוא ללא רוח חיים" הוסיף. "צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א פועל באופן שוטף יחד עם חברת מנוחה לעד, משרד החוץ וכלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להביא את הנפטר לקבורה בהקדם האפשרי".