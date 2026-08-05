באורך עשרות מטרים: צה"ל השמיד מנהרת טרור של חיזבאללה בדרום לבנון

רגעי השמדת המנהרה ( דובר צה"ל )

בצל הפסקת האש: כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במסגרת פעילות ממוקדת במרחב סרבין, כוחות חטיבה 300 וכוחות יחידת יהל״ם השמידו תוואי תת-קרקעי באורך של עשרות מטרים. צפו בתיעוד:

לפי הודעת דובר צה"ל, "התוואי התת-קרקעי שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחותינו".

אמצעי הלחימה שאותרו ( צילום: דובר צה"ל )

במקביל, במהלך הימים האחרונים, כוחות חטיבת כפיר פעלו במרחב דרום לבנון ואיתרו מחסן אמצעי לחימה שהכיל משגרים ורקטות של חיזבאללה. בנוסף, כוחות חטיבה 4 איתרו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, בהם כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות נ"ט וציוד לחימה נוסף.