באורך עשרות מטרים: צה"ל השמיד מנהרת טרור של חיזבאללה בדרום לבנון

בצל הפסקת האש: כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במסגרת פעילות ממוקדת במרחב סרבין, כוחות חטיבה 300 וכוחות יחידת יהל״ם השמידו תוואי תת-קרקעי באורך של עשרות מטרים.
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לפי הודעת דובר צה"ל, "התוואי התת-קרקעי שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחותינו".
במקביל, במהלך הימים האחרונים, כוחות חטיבת כפיר פעלו במרחב דרום לבנון ואיתרו מחסן אמצעי לחימה שהכיל משגרים ורקטות של חיזבאללה. בנוסף, כוחות חטיבה 4 איתרו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, בהם כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות נ"ט וציוד לחימה נוסף.