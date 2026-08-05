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באורך עשרות מטרים: צה"ל השמיד מנהרת טרור של חיזבאללה בדרום לבנון

כוחות אוגדה 91 השמידו תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה בדרום לבנון, באורך של עשרות מטרים. צפו בתיעוד

08:42
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רגעי השמדת המנהרה (דובר צה"ל)

בצל הפסקת האש: כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במסגרת פעילות ממוקדת במרחב סרבין, כוחות חטיבה 300 וכוחות יחידת יהל״ם השמידו תוואי תת-קרקעי באורך של עשרות מטרים.

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השמדת המנהרה של חיזבאללה

לפי הודעת דובר צה"ל, "התוואי התת-קרקעי שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחותינו".

אמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דובר צה"ל )

במקביל, במהלך הימים האחרונים, כוחות חטיבת כפיר פעלו במרחב דרום לבנון ואיתרו מחסן אמצעי לחימה שהכיל משגרים ורקטות של חיזבאללה. בנוסף, כוחות חטיבה 4 איתרו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, בהם כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות נ"ט וציוד לחימה נוסף.

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