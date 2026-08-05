ממשיך להתחזק: זו המצטרפת החדשה למפלגה של ליברמן

בחירות 2026: לילי בן עמי, מייסדת פורום "מיכל סלה", הודיעה הבוקר (רביעי) על הצטרפותה למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן.

"לאורך השנים בניתי וניהלתי מערכות שרתמו את המומחים הטובים בעולם לאתגרים שנחשבו בלתי פתירים. אין דבר כזה 'אי אפשר'" אמרה בן עמי בהודעתה. "למדינת ישראל יש את כל מה שצריך כדי לעמוד בחוד החנית העולמי של הביטחון והטכנולוגיה. ראיתי את זה מקרוב בעבודה שלי כמנכ"לית. מנהיגי מדינה שיודעים לרתום את הכוחות האלה, בעבורם השמים הם לא הגבול".

לדבריה, "בחרתי להצטרף לישראל ביתנו משום שאביגדור ליברמן הוא מנהיג חזק, בעל ניסיון רב, אומץ, חשיבה מחוץ לקונספציה ויכולת ביצוע מוכחת. יחד נחזק את המדינה שלנו ונוביל אותה למה שהיא צריכה להיות - ראשונה בביטחון, בחדשנות וחזקה גם בחינוך וערבות הדדית".

לילי בן עמי היא מנהלת ויזמית בעלת ניסיון של יותר משני עשורים בתחומי הביטחון האישי, החדשנות והחינוך. בשנת 2019 היא הקימה את פורום מיכל סלה, על שם אחותה שנרצחה, ומאז היא הקדישה את חייה למען הצלת חיים ופיתוח מאות פתרונות חכמים למניעת אלימות כלפי נשים וביטחון בבית.