הבכיר הביטחוני מעריך: "זו הפעולה שיכולה לערער את איראן"

תמיר הימן ראש אמ"ן לשעבר וראש המכון למחקרי ביטחון לאומי התראיין הבוקר לרדיו 103FM על רקע החזרה של טראמפ למשא ומתן מול איראן.

לדבריו: "מה שקורה כרגע זו חזרה לנתיב הדיפלומטי שהנשיא שם אותו במרכז המפה".

"כל הדיווחים על דילול הפטריוט, כל ההדלפות על היכולת של ארה"ב לחזור ולהכות, כנראה מתוך החלטה של הנשיא לחזור לשולחן המו"מ".

הימן התייחס לאפשרות של פעולה קרקעית באיראן: "איראן זו מדינה ענקית והם אובססיביים לשטח שלהם. כל פעולה קרקעית תערער את יסודות המחשבה שלהם על מרחב החסינות שלהם."