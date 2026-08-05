הדרמה בליכוד: "חצי מהם הולכים הביתה"

הליכוד ( (צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90) )

ההחלטה הדרמטית של בית הדין העליון של תנועת הליכוד ממשיכה לטלטל את מאזן הכוחות הפנימי לקראת הפריימריז.

כזכור, בית הדין הפך את החלטת ועידת הליכוד וקבע כי שרים, חברי כנסת וסגני שרים לא יורשו להתמודד במחוזות, אלא רק ברשימה הארצית. בכך בוטל אחד המהלכים המרכזיים שקידמה הנהגת התנועה. המשמעות המעשית היא שעשרות חברי כנסת שאיבדו את "מסלול המילוט" למחוזות ייאלצו להתמודד ישירות על המקומות הארציים מול שרים, חברי כנסת ודמויות חדשות, בקרב שצפוי להיות מהצפופים בתולדות הליכוד.

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בריאיון ל-103FM התייחס לכך כתב הכנסת של "ידיעות אחרונות" ו-ynet, אמיר אטינגר, והעריך כי ההשלכות יהיו דרמטיות.

"אנחנו הולכים לראות חצי מהם מהבית, הסאגה נמשכת והפריימריז מתקרב. בכל תרחיש אנחנו רואים 15 חברי ליכוד הולכים הביתה", אמר.

לדבריו, גם אם יבוצעו התאמות ברשימה באמצעות שריונים או פרישות, מספר לא מבוטל של חברי כנסת מכהנים לא יצליחו לשמור על מקומם בכנסת הבאה.