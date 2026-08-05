המהלך השקט של חמאס: כך הוא נערך לעזוב את קטאר

חליל אל חייה ( צילום: ללא קרדיט )

חמאס החל להיערך להעברת חלק מהפעילות החשאית שלו מקטאר לטורקיה, כך דווח הבוקר (רביעי) לראשונה בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות.

על פי הדיווח של אליאור לוי, המהלך נוגע בעיקר למערכים הפועלים הרחק מאור הזרקורים, ובהם מחלקות תכנון, סייבר וגופים נוספים האחראים על פעילותו הארגונית של חמאס. לעומת זאת, ההנהגה המדינית והפומבית של הארגון צפויה להמשיך לפעול מדוחא, בירת קטאר. לפי מקורות פלסטיניים שצוטטו בדיווח, ההחלטה התקבלה על רקע השינויים שחלו ביחסי חמאס וקטאר בתקופה האחרונה, לאחר שבדוחא הידקו את הפיקוח על פעילות בכירי הארגון.

עוד באותו נושא חוסל ראש הרשות המנהלית של חמאס בדיר אל-בלח משה אריה

רק אתמול דווח בכאן חדשות כי מנגנוני הביטחון הקטריים הטילו מגבלות חדשות על הנהגת חמאס, ובהן חובה לקבל אישור מראש לכל פגישה רשמית או קבלת פנים שמקיימים ראשי הארגון בשטח המדינה.

על פי אותו דיווח, המתח בין הצדדים התעצם לאחר הליך בחירת מנהיג חמאס החדש. קטאר, כך נטען, העדיפה שחאלד משעל ימונה לתפקיד ופעלה לקידום מועמדותו, אולם בסופו של דבר נבחר ח'ליל אל-חיה לעמוד בראש הארגון.