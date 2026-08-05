"לא דיברנו הרבה, יריתי בו": החשוד ברצח עורך הדין התוודה לחוקרים

הרצח המזעזע של עורך הדין במשרדו בראשון לציון. על פי פרסום בחדשות 12, החשוד, תושב רמלה בשנות ה-30 לחייו, מסר בחקירתו גרסה שלפיה פעל בעקבות סכסוך כספי ממושך עם הקורבן.

על פי החשד, עורך הדין, כבן 50, נורה למוות במשרדו ברחוב משה לוי בעיר. לאחר שנמלט מהמקום, החשוד הסגיר את עצמו בתחנת המשטרה ובהמשך הועבר לחקירת ימ"ר שפלה.

בחקירתו סיפר כי הכיר את עורך הדין לאחר תאונת דרכים שבה היה מעורב לפני מספר שנים. לדבריו, לאחר שבית המשפט פסק לו פיצוי כספי, הוא לא קיבל את הסכום שלטענתו הגיע לו.

החשוד אמר לחוקרים: "לפני 7 באוקטובר עשיתי תאונת דרכים, והמליצו לי עליו שייצג אותי. אמרו לי שהוא עורך דין תותח. לאחר דיון בבית משפט הוחלט שאקבל פיצוי של 15 אלף שקל. שלוש שנים אני רודף אחריו".

בהמשך תיאר את שאירע בבוקר הרצח: "הגעתי עם האקדח. לא דיברנו הרבה, יריתי בו".

על פי הדיווח, החשוד עדיין מסרב למסור לחוקרים כיצד הגיע האקדח לידיו. הוא אף טען כי לאחר הירי עזב את המקום רגלית וצעד דרך השדות עד לאזור אשדוד.

בני המשפחה: "ניסינו לאשפז אותו"

מקורבים למשפחת החשוד סיפרו לחדשות 12 כי במשך תקופה ארוכה ניסו לשכנע אותו לקבל טיפול נפשי ואף לפעול לאשפוזו, אך ללא הצלחה.

לדבריהם, מצבו הנפשי מנע ממנו בעבר להתגייס למג"ב, והם הביעו זעזוע עמוק ממעשיו. בני המשפחה מסרו כי הם משתתפים בצער משפחתו של עורך הדין וסבורים כי האירוע הטרגי היה יכול להימנע.

השותף שחזר את רגעי האימה

במקביל, פרסם חדשות 12 את עדותו של שותפו של עורך הדין, שהיה במשרד בזמן הירי.

לדבריו, בתחילה כלל לא הבין שמדובר בירי. "הייתי בטוח שמדובר בזיהוי שווא - מה לו ולעולם הפלילי?!" סיפר.

הוא תיאר כי שמע את החשוד נכנס לחדרו של עורך הדין ושיחה קצרה מתנהלת ביניהם.

"שמעתי דיבור של שניהם, לא היה שם צעקות. זה היה דיבור קצר." כעבור רגעים ספורים נשמעו קולות נפץ.

"בהתחלה לא הבנתי שזה יריות, אבל אח"כ שמעתי גל של יריות. רצתי לשותף שלי, וראיתי אותו מתחת לשולחן שלו עם הפנים כלפי מעלה. כולו היה דם, מיד התקשרתי למשטרה ולמד"א".