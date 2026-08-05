יש לכם רכב? הכירו את השירות החדש שימנע את הגניבה הבאה

רכבים ( שאטרסטוק )

אם אתם מתכננים למכור את הרכב שלכם, ייתכן שכדאי לעצור לרגע לפני שאתם שולחים צילום של רישיון הרכב.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים השיק שירות דיגיטלי חדש שנועד להקשות על ניסיונות הונאה והעברת בעלות ללא ידיעת בעלי הרכב. השירות החדש מאפשר לכל בעל רכב לחסום מראש את האפשרות לבצע העברת בעלות באמצעות סניפי דואר ישראל. במשרד התחבורה מסרו כי כבר עם פתיחת השירות הצטרפו אליו מאות נהגים. הרקע למהלך הוא עלייה במקרי הונאה, שבהם עבריינים פונים למוכרי רכבים, מבקשים לקבל צילום של רישיון הרכב בתואנה שהם מעוניינים לבדוק ביטוח או מימון, ובהמשך משתמשים בפרטים כדי לנסות להעביר את הבעלות באמצעות מסמכים מזויפים.

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כך מפעילים את החסימה

כדי להפעיל את ההגנה יש להיכנס לאזור האישי הממשלתי, לבחור את הרכב הרלוונטי ולהפעיל את אפשרות חסימת העברת הבעלות בדואר.

לאחר שהחסימה נכנסת לתוקף, לא ניתן יהיה להשלים העברת בעלות בסניף דואר, אלא אם בעל הרכב יסיר אותה בעצמו דרך המערכת.

במשרד התחבורה ממליצים להשאיר את החסימה פעילה באופן קבוע, ולהסיר אותה רק כאשר מתבצעת עסקת מכירה אמיתית.

חשוב להדגיש כי השירות החדש אינו משפיע על העברת בעלות מקוונת, המתבצעת באמצעות ההזדהות הממשלתית, שבה גם המוכר וגם הקונה מאשרים את העסקה באופן מאובטח.

בשלב הראשון השירות מיועד לרכבים פרטיים הרשומים על שם בעלים יחיד. בהמשך צפויה הרחבה גם לרכבים בעלי שני בעלים ולרכבים הרשומים על שם חברות.

במשרד התחבורה מזכירים לציבור להימנע משליחת צילום של רישיון הרכב, תעודת זהות או מסמכים אישיים לגורמים שאינם מוכרים או שלא אומתה זהותם, כדי לצמצם את הסיכון לניסיונות הונאה.