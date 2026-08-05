סביבת טראמפ דוחפת להסכם עם איראן "בכל מחיר"

בישראל עוקבים בדריכות אחר המגעים המתנהלים בין ארצות הברית לאיראן סביב המשבר במצר הורמוז, אך מודים כי אינם חלק מהשיח הישיר בין הצדדים.

על פי דיווח של חדשות 12, בירושלים מקבלים את עיקר המידע בדרכים עקיפות, בזמן שבוושינגטון נמשכים המאמצים לקדם הסכם חדש.

לפי הדיווח, ההערכה בישראל היא כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעוניין להגיע להבנות עם איראן, וכי גם יועציו פועלים במטרה להשיג הסכם בהקדם האפשרי.

בכירים ישראלים ששוחחו עם חדשות 12 התייחסו להתפתחויות באירוניה ואמרו: "הנתיב הדיפלומטי חזר בכל הכוח. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה".

הכוננות נשמרת: המרחק בין שלום למלחמה אצל טראמפ הוא מזערי

לצד האופטימיות סביב האפשרות להסכם, במערכת הביטחון הישראלית לא מורידים את רמת הכוננות.

בצה"ל ממשיכים לקיים קשר שוטף עם פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), אך בירושלים מעריכים כי המדיניות האמריקנית עדיין אינה יציבה וכי קשה לחזות את הצעד הבא של הבית הלבן.

אחד הבכירים הישראלים תיאר זאת כך: "מרחק של שלום ומלחמה אצל טראמפ הוא המרחק בין האותיות t,r ו-u במקלדת. כרגע הנתיב נראה דיפלומטי, אבל we'll see what happenes".

במקביל, גורם איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בטהראן הגיעו למסקנה שעליהם להציג קו תקיף יותר מול וושינגטון לפני שיוכלו לחדש משא ומתן משמעותי. לדבריו, ההנהגה האיראנית סבורה כי גילויי גמישות בעבר רק הובילו להגברת הלחץ מצד ארצות הברית, ולכן הוחלט לאמץ גישה ניצית יותר.

לפי אותו גורם, איראן מבקשת לבסס לעצמה מנופי לחץ נוספים, ובהם הידוק הקשרים עם שלוחותיה באזור והצבת איומים על נתיבי השיט האסטרטגיים, בהם מצר באב אל-מנדב.