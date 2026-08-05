כמה כסף צריך כדי לא לעבוד יותר? הסיפור שהדליק את הרשת

מתחת לבלטות ( צילום: כאן 11 )

מעט מאוד מושגים מצליחים להצית את הדמיון כמו "חופש כלכלי". האפשרות לקום בבוקר בלי שעון מעורר, לא להיות תלוי במשכורת חודשית, ולבחור לעבוד, רק אם רוצים.

בעונה החדשה של הסדרה "מתחת לבלטות" בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי החזיר את החלום הזה לכותרות. במרכז הפרק עומד איציק שירוקי, שהחליט להפוך את החופש הכלכלי ליעד חיים. הוא חישב כמה כסף יידרש לו כדי להפסיק לעבוד, הגיע למסקנה שרמת החיים שלו – כ-18 אלף שקלים בחודש – מחייבת הון של כ-6 מיליון שקלים, חסך באגרסיביות, השקיע לאורך שנים, וכשהגיע ליעד פשוט הפסיק לעבוד. הכסף, מבחינתו, ממשיך לעבוד עבורו. אבל מהר מאוד התברר שהשאלה האמיתית היא לא האם אפשר להגיע לשם, אלא האם זה באמת מספיק.

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האם באמת אפשר לפרוש בגיל צעיר?

הדיון גלש במהירות לרשת X (טוויטר), שם החלו אנשי שוק ההון להתווכח על השאלה שכל משקיע שואל את עצמו: האם אפשר באמת להפסיק לעבוד בגיל צעיר ולהישען רק על תיק ההשקעות?

אחד הקולות הבולטים היה של יוצר התוכן והמשקיע מיכה סטוקס, שטען כי בעיניו מדובר באשליה עבור רוב האנשים.

לדבריו, רבים מחשבים את ההוצאות שלהם כשהילדים עדיין קטנים, אך שוכחים שהעשור הבא צפוי להיות יקר בהרבה, לימודים, חוגים, רכב ראשון, טיולים, חתונות וסיוע כלכלי לילדים.

לדבריו, מי שמכריז על חופש כלכלי בגיל צעיר עלול לגלות בעוד עשור שהמודל שעליו בנה כבר לא מתאים למציאות.

סטוקס גם טען שהמושג "חופש כלכלי" הפך אצל רבים לשם נרדף להפסקת עבודה מוחלטת, דבר שלדעתו דווקא מגדיל את הסיכון הכלכלי.

לדבריו, היעד האמיתי הוא להגיע למצב שבו אפשר להמשיך לעבוד מתוך בחירה ולא מתוך צורך.

"אתה מערבב שלושה מושגים שונים"

מי שלא הסכימה עם הדברים הייתה הבלוגרית הכלכלית המוכרת "הסולידית", שנחשבת במשך שנים לאחת הדמויות המשפיעות בתחום ההשקעות והעצמאות הכלכלית בישראל.

בתגובה מפורטת כתבה כי לדעתה סטוקס מערבב בין שלושה מושגים שונים: 1. עצמאות כלכלית. 2. עושר בלתי מוגבל. 3. היכולת לחזור בעתיד לשוק העבודה.

לדבריה, עצמאות כלכלית אינה אומרת שאדם יכול להרשות לעצמו כל הוצאה עתידית או לחיות ללא מגבלות, אלא שההון שצבר מסוגל לממן את רמת החיים שבחר, תוך שימוש בהנחות שמרניות ומרווחי ביטחון.

היא אף הזכירה כי גם משפחות עם ילדים קטנים מוציאות לעיתים סכומים גבוהים במיוחד, כמו אלפי שקלים בחודש על גנים פרטיים, כך שההנחה שילדים קטנים תמיד זולים יותר אינה בהכרח נכונה.

לדבריה, אין פסול בכך שאדם ממשיך לייצר הכנסה לאחר שהגיע לעצמאות כלכלית, כל עוד אינו חייב לעשות זאת כדי שהתוכנית שלו תשרוד.

ומה עם האינפלציה?

לאחר הדיון חזר סטוקס והעלה נקודה נוספת שלדבריו כמעט לא מקבלת מספיק תשומת לב, שחיקת כוח הקנייה.

לדבריו, גם אם תיק השקעות נראה גדול מאוד היום, לאורך שנים האינפלציה שוחקת את ערכו הריאלי.

הוא הציג נתונים המבוססים על מדד המחירים לצרכן, שלפיהם כוח הקנייה של הכסף נשחק באופן משמעותי לאורך השנים.

לדוגמה ב-20 השנים האחרונות כוח הקנייה של הכסף נשחק בכמעט 30%. כדי לקנות היום מה שהיה ניתן לרכוש לפני שני עשורים ב-1,000 שקלים, יש צורך בכ-1,419 שקלים. במילים אחרות, כסף שיושב לאורך שנים מבלי לצמוח מאבד חלק משמעותי מערכו הריאלי.

לטענתו, זו אחת הסיבות לכך שסכום שנראה עצום בגיל 35 עלול להרגיש קטן בהרבה בגיל 55.

אין מספר קסם

הוויכוח כולו חשף נקודה מעניינת: למרות שמדברים על חופש כלכלי כאילו מדובר ביעד ברור, אין באמת מספר אחד שמתאים לכולם.

יש מי שמאמין שדי בהון שמאפשר לממן את ההוצאות הקבועות, ויש מי שסבור שחופש כלכלי אמיתי חייב לקחת בחשבון גם שינויים ברמת החיים, הוצאות בלתי צפויות, אינפלציה, והעובדה שרוב האנשים רוצים לחיות טוב יותר ככל שהשנים חולפות.

אולי זו בדיוק הסיבה שהשאלה "כמה כסף צריך כדי להפסיק לעבוד?" ממשיכה להעסיק אלפי ישראלים, ואין עליה תשובה אחת נכונה.

מה שברור הוא שהחלום על חופש כלכלי כבר מזמן אינו רק שאלה של מספר בחשבון הבנק, אלא גם של תפיסת חיים, תכנון ארוך טווח, והיכולת להתמודד עם חוסר הוודאות של העתיד.