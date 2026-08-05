בעקבות שימוש פוגעני: בגרמניה קוראים לאסור משקפים חכמים

הסערה סביב משקפי ה־Ray-Ban החכמים של Meta הולכת ומחריפה, כאשר בגרמניה נשמעים קולות הקוראים לבחון איסור רחב יותר, עד לרמה של פעולה משותפת ברחבי האיחוד האירופי. לפי ארגוני זכויות דיגיטליות, הטכנולוגיה החדשה מאפשרת תיעוד כמעט בלתי מורגש של אנשים במרחב הציבורי, ומעלה שאלות כבדות משקל סביב פרטיות, הסכמה ושימוש לרעה באמצעי הבינה המלאכותית.

ארגון הזכויות הגרמני HateAid מסר כי בתחנת המשטרה בפוטסדאם התקבלו תלונות מצד צעירות שטענו כי גברים זרים צילמו אותן בסתר בבריכת שחייה ציבורית באמצעות משקפי Meta. בארגון טענו כי מדובר ב"כלי שמזין אלימות דיגיטלית", מאחר שהוא מאפשר לעבריינים לפעול כמעט ללא ידע טכנולוגי מקדים ולתעד מבלי לעורר תשומת לב.

גם תומאס פוקס, נציב הגנת המידע של מדינת המבורג, החריף את הטון כשאמר בריאיון ל־ARD כי איסור מוחלט על משקפיים חכמים הוא אפשרות ממשית. לדבריו, בדיקות שביצע משרדו העלו כי נורית החיווי שאמורה להתריע בפני הסביבה על צילום בפועל "חלשה מדי מכדי להיות נראית באור יום רגיל". פוקס הוסיף כי הוא מקיים מגעים עם עמיתים באירלנד, שם שוכנת ההנהלה האירופית של Meta, במטרה לגבש קו מדיניות אירופי בנושא.

הביקורת על Meta מתעצמת גם בעקבות מקרה נוסף בסקוטלנד. משטרת סקוטלנד אישרה כי היא חוקרת את הטיקטוקר סקוט מרגריסון, המוכר ברשת בשם E Dobbin, בחשד שהשתמש במשקפי Meta כדי לתעד בחשאי מאות סרטונים במהלך מסע ברחבי סקוטלנד. לפי הדיווחים, בסרטונים נשמעו גם הערות מיניות כלפי נשים וילדות, שלכאורה לא היו מודעות לכך שהן מצולמות.

המקרה הגיע עד לחברת המעבורות CalMac, שהודיעה על השהיית ביקורי הנוסעים בגשרי הפיקוד באוניותיה לאחר שהתברר כי אנשי צוות תועדו באופן סמוי. האירוע חיזק את התחושה כי מדובר כבר לא רק בשאלת פרטיות טכנולוגית, אלא גם בסוגיה בטיחותית וחברתית רחבה יותר.

Meta מצדה ניסתה להציג צעדי בלימה. מי שעומד בראש אינסטגרם, אדם מוסרי, הודיע כי סרטונים שיצולמו באמצעות משקפי החברה ויציגו הטרדה של זרים ייאסרו לשימוש בפלטפורמה. בנוסף, החברה השיקה עדכון תוכנה שנועד למנוע הקלטה במקרה שנורית החיווי של המצלמה נסתמת או מושמדת.

אולם המבקרים סבורים כי הצעדים הללו רחוקים מלהספיק. לפי דיווחים בתקשורת ובתכני רשת, ניתן לעקוף את מנגנון האזהרה בקלות יחסית באמצעות אמצעים פשוטים, ובהם מדבקות זולות או פגיעה פיזית בנורית עצמה. על רקע זה, גוברת ההערכה כי אם לא יימצא פתרון אמיתי להגנה על הסביבה, הלחץ הציבורי והרגולטורי עלול להוביל לצעדים מחמירים יותר נגד קטגוריית המוצרים כולה.