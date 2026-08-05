בעקבות תוכן פוגעני: אפל הסירה את טלגרם מחנות האפליקציות 

אפל הסירה לזמן קצר את אפליקציית טלגרם מחנות האפליקציות שלה, לאחר שבבדיקה פנימית התגלה תוכן שהוגדר ככזה המפר את כללי החברה, ובהם איסור מוחלט על הפצת תכנים שכללו התעללות בקטינים. האפליקציה הוחזרה לחנות כעבור שעות ספורות, לאחר שלדברי אפל התוכן הוסר והמשתמש האחראי נחסם.

לפי דיווחים, ההסרה הזמנית השפיעה על משתמשים בארצות הברית, הודו, אוסטרליה וסינגפור. עם זאת, משתמשים שכבר הורידו את האפליקציה יכלו להמשיך להשתמש בה גם במהלך ההסרה.

בטלגרם הגיבו בחריפות לאירוע, וטענו כי מדובר במקרה של משתמש בודד שהעלה תוכן אסור, וכי אותו משתמש נחסם מיד. החברה הוסיפה כי במהלך 2026 הסירה יותר מ־337,900 קבוצות וערוצים הקשורים לתוכן פוגעני מסוג זה.

גם בזירה הציבורית נשמעו תגובות חריפות. מנכ"ל Epic Games, טים סוויני, ביקר את אופן הטיפול של אפל באירוע וכינה אותו דוגמה ל"אכיפת מדיניות שרירותית" מצד גורם דומיננטי בשוק האפליקציות.

האירוע הנוכחי מצטרף לשורת עימותים בין אפל לטלגרם לאורך השנים. גם בשנת 2018 הוסרה האפליקציה מהחנות בעקבות תלונות על תוכן בלתי הולם, ושבה לאחר שהבעיה נפתרה. במקביל, גם פעילותה של טלגרם נמצאת תחת ביקורת גוברת מצד רגולטורים בעולם, בין היתר בשל טענות לאכיפה רופפת נגד תכנים בלתי חוקיים.