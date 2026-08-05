מנכ"ל אנתרופיק: "העובדים באים בשביל הכסף, לא בשביל המשימה"

מנכ"ל אנתרופיק, דאריו אמודיי, מביע חשש גובר מכך שחלק מהעובדים החדשים בחברה מצטרפים אליה בעיקר מתוך שיקול כספי ולא מתוך הזדהות עמוקה עם המשימה שהיא מציבה לעצמה: פיתוח בינה מלאכותית בטוחה ומתואמת לערכים אנושיים.

החשש הזה מגיע בעיצומה של תעשיית בינה מלאכותית רותחת, שבה המעבר בין מעבדות המחקר הגדולות הפך לתופעה כמעט שגרתית. חוקרים בכירים נעים בין OpenAI, גוגל, מטא ואנתרופיק, לעיתים תוך קבלת חבילות שכר והטבות מהגבוהות בעולם הטכנולוגיה, אך גם תוך חיפוש אחר השפעה, יוקרה וגישה למשאבי מחשוב עצומים.

לפי הדיווח ב-Axios, אנתרופיק עצמה מציעה חבילות תגמול נדיבות במיוחד, מה שמציב אתגר לא שגרתי בפני הנהלת החברה: כיצד לשמר תרבות ארגונית שמונעת על ידי שליחות, כאשר הפיצוי הכספי הפך למרכיב מובן מאליו כמעט בכל גיוס בכיר בענף.

המתח הזה משקף שינוי רחב יותר בענף. אם בעבר ההצטרפות לחברות AI הובילה בעיקר מתוך סקרנות מחקרית או אמונה חזקה בחזון, הרי שכיום רבים מהשחקנים הבולטים בשוק פועלים בתוך מערכת תחרותית שבה כסף, כוח והשפעה משתלבים יחד. עבור החברות, המשמעות ברורה: לא די לשלם יותר - צריך גם לשכנע שיש סיבה להישאר.