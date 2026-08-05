מודרנה החלה בניסוי ראשון בבני אדם לחיסון נגד אבולה

חברת מודרנה הודיעה כי החלה בהזרקת המנות הראשונות במסגרת הניסוי הקליני הראשון בבני אדם לחיסון הניסיוני שלה נגד זן בונדיבוגיו של נגיף האבולה. מדובר בצעד משמעותי בפיתוח חיסון המבוסס על טכנולוגיית mRNA, אותה טכנולוגיה ששימשה את החברה בפיתוח חיסון הקורונה.

הניסוי, שאושר על ידי רשויות הבריאות בקנדה, נמצא בשלב הראשון וכולל כ-80 מתנדבים בריאים במספר אתרים במדינה. מטרתו לבחון את בטיחות החיסון, את רמת הסבילות של המשתתפים אליו, וכן את התגובה החיסונית שהוא מעורר בגוף.

המהלך מתבצע על רקע התפרצות חמורה של אבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שבה נרשמו אלפי מקרי הדבקה ומאות מקרי מוות. לפי נתונים של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות, מדובר באחת מההתפרצויות הגדולות ביותר בתולדות המחלה.

בארגון הבריאות העולמי וב-CDC האפריקאי הגדירו את ההתפרצות כמצב חירום בריאותי, ובקהילה הבינלאומית גוברים המאמצים לבלום את התפשטות הנגיף. במקביל, גם יוזמות נוספות לפיתוח חיסון נגד הזן נמצאות בשלבי ניסוי, בין היתר בבריטניה.

במודרנה מדגישים כי "מדובר באבן דרך חשובה בפיתוח מענה לאחד הזנים המסוכנים של האבולה, שלגביו עדיין לא קיים חיסון מאושר".