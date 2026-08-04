"הפרויקט לא נגנז": אפל שוקלת מחדש AirPods עם מצלמות

אפל ממשיכה לעורר עניין סביב הדור הבא של ה-AirPods, אבל כעת מתברר שהתמונה מורכבת יותר ממה שנדמה. לצד דיווחים קודמים על דגם עתידי שיכלול מצלמות ויוכל להזין מידע ויזואלי למערכות הבינה המלאכותית של סירי, פורסמו לאחרונה גם דיווחים שלפיהם החברה השהתה את פיתוח המוצר.

הדיווח על ההשהיה הגיע ב-3 ביולי 2026 מצד המדליף קוסוטאמי, שטען כי אפל סימנה את הפרויקט כ-“Suspended”. עם זאת, נכון לעכשיו לא מדובר בביטול רשמי, אלא בדיווח לא מאומת שהעלה אפשרות של עצירה זמנית או דחייה, ולא בהכרח גניזה סופית של הרעיון.

מנגד, בשבועות האחרונים התגלו גם רמזים הפוכים. לפי דיווח של מארק גורמן מ-Bloomberg, בקוד של iOS 27 הופיעו אזכורים לחומרה שמטפלת בתמונות משתי מצלמות משני צדי הראש, פרט שמחזק את ההערכה שאפל עדיין מפתחת לפחות את הצד התוכנתי של המוצר. לכן, בשלב זה נראה שהפרויקט נמצא בין פיתוח פעיל לבין בחינה מחודשת, ולא בהכרח בדרך לביטול.

אם אכן המוצר יגיע לשוק, ההערכות עדיין מצביעות על כך שהגרסה הקרובה יותר, B790, עשויה להיות זו שתגיע ראשונה, אולי כבר באירוע הסתיו של אפל. לעומתה, הדגם השני, B798, נחשב רחוק יותר וצפוי, לפי הדיווחים, רק ב-2027.

בינתיים, אפל שומרת על שתיקה מלאה, והדיווחים הסותרים משאירים את הצרכנים בסימן שאלה, האם מדובר רק בעיכוב טכני, או בצעד ראשון בדרך להקפאה ממושכת של אחד ממוצרי הלבישה השאפתניים ביותר של החברה.