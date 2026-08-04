עופר וינטר זועם: "לומדי תורה הם בטוח לא"

המפגינים החרדים מול עופר וינטר ( ללא )

אירוע חריג התרחש הערב (שלישי) כשחרדים קיצונים מהפלג הירושלמי רדפו אחרי תא"ל במיל' עופר וינטר ותקפו אותו בתום הרצאתו בכנס לחרדים בכנס מסלולי גיוס בירושלים. יש לציין כי המפגינים הגיעו לאירוע אחרי שהוא כבר הסתיים, ולא הצליחו לשבש את קיומו. "זכיתי לדבר הערב בפני עשרות בחורים מהציבור החרדי שמעוניינים לשרת שירות משמעותי במהלך יריד המסלולים" סיפר וינטר. "זהו נוער נפלא וחלוץ שמייצג חלק משמעותי בציבור החרדי".

וינטר המשיך ותקף את המפגינים שרדפו אחריו: "צר לי על הקומץ הקיצוני ההזוי של הפלג הירושלמי שלא מייצג את החרדים ופוגע בציבור החרדי כולו. הם לא ירתיעו אותי בהמשך המאמץ להמשיך ולסייע לפעול לשילוב הציבור החרדי באופן ראוי לו בצה"ל".

"בקיצונים צריך לטפל ביד קשה, מבלי לפגוע בעולם התורה. אני מכבד את עולם התורה ואת הלומדים, ולא נבהל מהקומץ ההזוי שבמקום ללמוד תורה, מבטל תורה ופוגע בציבור החרדי" סיכם. "את אלה שרדפו אחריי הייתי ממליץ למשטרה הצבאית לגייס אותם עוד הערב. לומדי תורה הם בטוח לא".