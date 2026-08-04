האם הליכוד יפנה לבית המשפט? טלי גוטליב מגיבה לראשונה

חברת הכנסת טלי גוטליב התייצבה הערב (שלישי) לצד מוסדות הליכוד, וקראה שלא להפוך את המחלוקת הפנימית סביב החלטת בית הדין של התנועה למאבק בבתי המשפט. בסרטון שפרסמה גוטליב התייחסה לדיווחים ולהערכות שלפיהם גורמים בליכוד שוקלים לפנות לערכאות אזרחיות בעקבות החלטת בית הדין שביטלה את פתיחת המחוזות לחברי הכנסת המכהנים.

"לא נקבל על עצמנו את הכרעת בית הדין של הליכוד?" שאלה גוטליב ברטוריקה, ומיד הוסיפה: "קחו אוויר ותירגעו". בכך ביקשה להבהיר כי לשיטתה, הכרעות בית הדין מחייבות את חברי התנועה ואין מקום למהלך שיערער עליהן מחוץ למסגרת מוסדות הליכוד.

גוטליב הזכירה כי חוקת הליכוד ובית הדין של התנועה הם מוסדות היסוד של המפלגה, וכי לאורך השנים בית הדין הוא שהכריע במחלוקות פנימיות רבות. לדבריה, גם אם יש ביקורת על ההחלטה האחרונה, אין בכך הצדקה לנהל את המאבק מחוץ למסגרות התנועה.