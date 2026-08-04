האם הליכוד יפנה לבית המשפט? טלי גוטליב מגיבה לראשונה

חברת הכנסת טלי גוטליב התייצבה הערב (שלישי) לצד מוסדות הליכוד, וקראה שלא להפוך את המחלוקת הפנימית סביב החלטת בית הדין של התנועה למאבק בבתי המשפט. בסרטון שפרסמה גוטליב התייחסה לדיווחים ולהערכות שלפיהם גורמים בליכוד שוקלים לפנות לערכאות אזרחיות בעקבות החלטת בית הדין שביטלה את פתיחת המחוזות לחברי הכנסת המכהנים.
"לא נקבל על עצמנו את הכרעת בית הדין של הליכוד?" שאלה גוטליב ברטוריקה, ומיד הוסיפה: "קחו אוויר ותירגעו". בכך ביקשה להבהיר כי לשיטתה, הכרעות בית הדין מחייבות את חברי התנועה ואין מקום למהלך שיערער עליהן מחוץ למסגרת מוסדות הליכוד.
גוטליב הזכירה כי חוקת הליכוד ובית הדין של התנועה הם מוסדות היסוד של המפלגה, וכי לאורך השנים בית הדין הוא שהכריע במחלוקות פנימיות רבות. לדבריה, גם אם יש ביקורת על ההחלטה האחרונה, אין בכך הצדקה לנהל את המאבק מחוץ למסגרות התנועה.
הסערה מגיעה לאחר החלטת בית הדין, שקבע כי חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז - החלטה שביטלה את השינוי שאישר קודם לכן מרכז הליכוד. ההכרעה נתפסה כניצחון למחנה שהתנגד למהלך, ובראשו חבר הכנסת דוד ביטן, ומנגד כאכזבה עבור חברי הכנסת שתכננו להתמודד במחוזות.
במערכת הפוליטית גוברות כעת ההערכות לגבי הצעד הבא של הנהגת הליכוד. בעוד שיש מי שסבורים כי ניתן יהיה לנסות לתקוף את ההחלטה מחוץ למוסדות התנועה, גוטליב משדרת מסר הפוך: לכבד את הכרעת בית הדין ולהימנע מהסלמה משפטית נוספת. בכך היא מצטרפת לקולות בליכוד המבקשים לסיים את הקרב המשפטי בתוך הבית ולהעביר את המאבק בחזרה לזירה הפוליטית.
באמת חשבתם שיש בליכוד פתאום שלטון חוק? הכל דילים זולים בשביל הכיסא של נתניהו, צאו להצביע ונחזיר את השפיות!