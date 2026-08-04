שלמה פילבר מעריך: סולברג העניק היום לימין שני מנדטים

הפסיקה הדרמטית של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שאסרה על נציגי מפלגות לדווח בזמן אמת מתוך הקלפיות מי מימש את זכות הצבעתו, מעוררת סערה במערכת הפוליטית. כעת, הסוקר ועד המדינה לשעבר שלמה פילבר מעריך כי ההחלטה הזו דווקא עשויה להעניק רוח גבית משמעותית לגוש הימין.

לדברי פילבר, קים סיכוי לא רע כי החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות תתברר בסופו של דבר כמתנה שיוונית של שני מנדטים לפחות עבור מפלגות הימין.

אפקט הבומרנג: מחידת המצלמות ב-2019 לפסיקת 2026

פילבר משווה את הסיטואציה שנוצרה כעת לאירועי בחירות 2019 סבב ב', אז ניסה הליכוד לקדם את "חוק המצלמות" בקלפיות: "האירוע ההוא התפרש בחברה הערבית כניסיון לפגוע בזכות ההצבעה שלהם, מה שהוביל לזינוק דרמטי באחוזי ההצבעה – מ-49% ל-59%. הזינוק הזה העניק לרשימה המשותפת עוד שלושה מנדטים והביא אותה לשיא של 13 מנדטים".

להערכתו של פילבר, מנגנון פסיכולוגי דומה עשוי להתרחש כעת בקרב מצביעי הימין. ההחלטה של השופט סולברג למנוע את השימוש באפליקציות ההמרצה של המפלגות מתפרשת במחנה הימני כניסיון לפגוע בכוחו ובזכות ההצבעה שלו. תחושה זו, מעריך פילבר, עלולה להתברר כבומרנג פוליטי שיזעיק את מצביעי הימין ויגרום להם לנהור לקלפיות ביום הבחירות.