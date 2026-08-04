בשיא עונת הטיולים: משרד הבריאות באזהרה דחופה לציבור

אזהרה חמורה למטיילים ולנופשים בצפון: משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הוציאו הודעה דחופה לציבור ולרשויות המקומיות, בעקבות תוצאות חריגות בדיגום מים שנערך ביום שני האחרון (3 באוגוסט 2026) בנחלי הצפון.

בבדיקות המעבדה נמצאו ריכוזים גבוהים של חיידקים קולי צואתיים החורגים מהמלצות משרד הבריאות (שהן עד 400 חיידקים ל-100 מ"ל), נתון המעיד על זיהום במים ומסכן את הרוחצים.

אלו הנחלים והמקומות שהכניסה אליהם נאסרה

ירדן: מורד הנחל מגשר יוסף ועד לגשר אריק (נרשמו חריגות נרחבות, בין היתר בגשר להבות הבשן, גשר הפקק וגשר החמישה, שבו כמות החיידקים הייתה גבוהה מכדי שניתן יהיה לספור אותה).

חצבאני: מהגשר הרומי ועד לטיילת מפגש הנחלים והכניסה לירדן.

בניאס: באזור גשר כפר סאלד.

נחל צלמון: בבריכת החרוב (נמדדו 3,700 חיידקים).

בריכת המשושים: (נמדדו 2,300 חיידקים).

זאכי: (נמדדו 1,300 חיידקים).

ג'ילבון: באזור מפל דבורה.

נחל אל על: במים שנבדקו.

נחל כזיב: באזור בריכת הדלבים.

במשרד להגנת הסביבה ציינו כי לא אותרה מקור זיהום ידוע ונשפך לנחלים אלו.

הדיגום מתבצע בשגרה באופן מדגמי אחת לשבועיים על ידי פקחי רשות הטבע והגנים בנקודות קבועות בנחלי הגליל העליון, הגולן והגליל המערבי. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ימשיכו לבצע מעקב ודיגומים נוספים ויעדכנו את הציבור ברגע שהמדדים ישובו להיות תקינים ויציבים.