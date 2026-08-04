שינוי מגמה; התקררות ומעונן: תחזית מזג אוויר

אחרי גל החום, בימים הקרובים צפויה הקלה הדרגתית בעומסי החום ברחבי הארץ, שיחזרו להיות רגילים וממוצעים לתקופה זו של הקיץ.

יום רביעי (05.08): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובאזורי ההרים, ותורגש הקלה בעומסי החום שישובו להיות ממוצעים לעונה.

יום חמישי (06.08): ללא שינוי ניכר. מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, ויימדדו טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה.

יום שישי (07.08): לקראת סוף השבוע תורגש הקלה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו מתונים יחסית לתקופה זו של השנה. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים.

יום שבת (08.08): מזג אוויר נוח למטיילים. השמיים יוסיפו להיות מעוננים חלקית עד בהירים, עם טמפרטורות ועומסי חום טיפוסיים לעונה.

יום ראשון (09.08): בתחילת השבוע הבא תורגש מגמת שינוי – מדובר ביום מעונן חלקית עד בהיר, אך תחול התחממות קלה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.