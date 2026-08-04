פעיל השמאל נגד סגירת מכינת עלי: "לתקוע אצבע בעין"

דווקא משמאל מגיעה ביקורת על יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן בעקבות האיום להפסיק את תקצובה של מכינת עלי. פעיל השמאל אורי זכי, שביקר בעבר במכינה והעיד כי המפגש עם תלמידיה היה מההרצאות שלא ישכח, יצא נגד האיומים לסגור את המכינה.

זכי כתב כי לפני כעשור הוזמן לשוחח עם חניכי מכינת עלי. לדבריו, ההרצאה שתוכננה להימשך שעה וחצי התארכה ליותר משלוש שעות: "היתה שיחה מרתקת, עם באמת, מלח הארץ. ניהלנו דיון עמוק ומשמעותי. היה קשב אמיתי"

הוא הוסיף כי לאורך השנים נודע לו ששניים מהחניכים שהשתתפו באותה שיחה נפלו במלחמת שבעה באוקטובר.

לתקוע אצבע בעין כמעט לכל דתי

"מכינת עלי היא אם המכינות, מוסד העילית של הכיפות הסרוגות. לדבר על סגירתה זה לתקוע אצבע בעין כמעט לכל דתי לאומי בארץ" כתב.

עם זאת, הוא מבקר בחריפות את המכינה: "עם השנים, נחשפו דברים מקוממים שנאמרו שם על ידי הרבנים, כנגד נשים, להט"ב ועוד. למען האמת, גם נגדי".

למרות זאת, הוא סבור שהתגובה לכך אינה צריכה להיות סגירת המוסד: "כמוסד שממומן ע"י המדינה ברור שניתן לדרוש שלא יהיה בו שיח שנאה ולוודא זאת. מכאן ועד איום בסגירה יש מרחק גדול"

דבריו של זכי מגיעים על רקע הסערה סביב התבטאויותיו של יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, שהודיע כי ממשלה שבה יכהן תפסיק את התקצוב למכינת עלי ולמוסדות נוספים שלדבריו "יקדמו גזענות, שנאת להט"בים ויפעלו נגד שירות נשים בצה"ל".