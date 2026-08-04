הזמרת אודיה אזולאי רשמה הערב (שלישי) ניצחון מוחץ בבית המשפט, לאחר שהאישה שפרסמה נגדה טענות חמורות על ניהול רומן עם גבר נשוי חזרה בה כליל מטענותיה והודתה כי מדובר בשקרים.

אודיה, שבחרה שלא לשתוק מול גל השמועות וההשמצות, פתחה בהליכים משפטיים כדי לטהר את שמה. הערב היא שיתפה את עוקביה בתוצאות המאבק המשפטי ופרסמה הודעה נחרצת.

"לא פגשתי אותה או את בעלה מעולם"

"האמת יצאה לאור", שיתפה אודיה את הקהל שלה. "חשוב לי לפרסם את התוצאות בעיקר כדי להעניק כוח לכל מי שנסחף לעוול, סופג ביזיונות ויודע שהצדק עמו. ההליך המשפטי מול הגברת שולמית אסרף דנינו הסתיים, והיא הודתה שאין שום שחר לפרסומים ושאין ברשותה אף הוכחה לשקרים שפיזרה ברשת. למקרה שלמישהו עוד היה ספק – מעולם לא פגשתי אותה או את בעלה".

הזמרת הסבירה כי העמידה על זכויותיה נבעה מהרצון להילחם בשקרים גסים: "מהרגע הראשון היה לי קריטי לנקות את שמי, כי היה ברור לי שכל אדם הגיוני יבין שאין שום קשר בין הבדיה הזו לבין המציאות".

מסר לעברייני המקלדת: "תלמדו לא להרוס חיים"

בדבריה התייחסה אודיה גם לתגובות הסוערות ברשתות החברתיות ולניסיונות לתפוס תפוס תלמידים על גבה. "מי שנסחף ונכנע ללחץ חברתי מתוך רצון להיות חלק מהגל – אני מוחלת לו. אבל למי שניסה להרוויח כותרות או רווח כלכלי מהכפשת שמי – פחות. אני מקווה שמקרה זה ילמד אנשים להסס לפני שהם מקלידים דברים שעלולים להחריב חיי אדם".

בסיום דבריה הודתה לבני משפחתה, למנהליה ולצוות המשפטי שליווה אותה, והעבירה מסר מחזק לעוקבים: "אל תתייאשו אם מעלילים עליכם עלילות שווא. גם אם הדרך נראית מפותלת ואפלה, בסופו של דבר האמת תמיד מנצחת".