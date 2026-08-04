זעם בימין על החלטת סולברג: "נשיג את המידע בכל דרך"

השר קרעי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

במפלגות הקואליציה הגיבו בזעם היום (שלישי) להחלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נעם סולברג, שקבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם המפלגות אינם רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו לממש את זכות הצבעתם.

שר התקשורת שלמה קרעי אמר כי "נדמה שהשופט סולברג חושב שוועדת הבחירות היא עוד אולם של בג״צ, שבו אפשר לשנות את כללי המשחק במשיכת קולמוס. ההחלטה פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים ובפרט מצביעי ימין שלא מאוגדים במטות קפלן. עכשיו ברור על איזה 'טוהר בחירות' באה לשמור מיארה. לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיושמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו". במקביל, בש"ס הגיבו להחלטה של סולברג במסר פשוט: "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".

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כאמור, סולברג קבע היום כי העברת מידע על עצם ההצבעה ונסיבותיה – כולל שעת ההצבעה וסוג הקלפי (כגון קלפיות בבתי חולים או קלפיות נגישות) – מהווה פגיעה בלתי חוקית בפרטיות לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. עוד ציין כי דיני הבחירות אינם מעניקים לנציגי הסיעות הסמכה להעביר מידע זה לצורך פעילות מפלגתית.

ההכרעה ניתנה בעקבות פנייה שהגיש עו"ד שחר בן מאיר, אליה הצטרפה גם הקליניקה להגנת הפרטיות באוניברסיטת תל אביב. בפנייה נטען כי הנוהג הקיים, במסגרתו נציגי מפלגות בקלפי מעדכנים בזמן אמת באמצעות אפליקציות מי מבין הבוחרים כבר הצביע, נועד לאפשר למפלגות לזהות מי טרם הגיע ולהפעיל עליו לחץ והמרצה. על פי העותרים, מנגנון זה פוגע קשות בזכות לפרטיות ובחשאיות הבחירות.

במסגרת הדיון התבקשו סיעות הכנסת להציג את עמדתן. סיעות הליכוד, ש"ס ויהדות התורה טענו כי אין בנוהג משום הפרה של החוק, וסיעת הציונות הדתית הצטרפה לעמדת הליכוד. יתר סיעות הכנסת בחרו שלא להביע עמדה לגופו של עניין.

השופט סולברג דחה את עמדת המפלגות וקבע כי מידע בדבר עצם ההצבעה הוא מידע פרטי, ונציגי המפלגות נחשפים אליו אך ורק במסגרת תפקידם הרשמי לשמירה על טוהר הבחירות. הוא הדגיש כי שימוש במידע זה לצורך איתור מצביעים שטרם הגיעו והמרצתם להצביע אינו עולה בקנה אחד עם המטרה שלשמה נמסר המידע, ולכן הוא אסור לפי חוק הגנת הפרטיות.