אחרי שנה של הקפאה: מיליוני שקלים שוחררו לחינוך הממלכתי דתי

ועדת הכספים אישרה היום (שלישי) את העברתם של 30 מיליון ש"ח למוסדות החינוך העל יסודיים במערכת החינוך הממלכתי-דתית. מדובר בחלק מתקציב של כ-80 מיליון ש"ח שיועד לחמ"ד, אך הוקפא במשך שנה שלמה על רקע העתירות שהוגשו לבג"ץ נגד תקציבי החינוך הדתי.

הסכום שאושר היום מצטרף ל-50 מיליון ש"ח ששוחררו בשבוע שעבר, ובכך הושלמה העברתם של כ-80 מיליון ש"ח שהיו מעוכבים.

כדי לא לפגוע בשכר המורים, הר"מים והמחנכות ולהמשיך כסידרה את שנת הלימודים שעברה, במשך שנה שלמה נאלצו רשתות החינוך הציוני דתי לממן מכיסן, באמצעות הלוואות ומקורות מימון עצמאיים, את לימודי הקודש, התפילה ותוכניות הזהות שהתקציב נועד עבורם. ככל שהעיכוב נמשך, הלך וגבר הקושי להמשיך להעניק לתלמידים את מלוא המענה החינוכי, והתגבר החשש מצמצום פעילויות, פגיעה בשעות הלימוד והעברת חלק מהעלויות אל ההורים.

העתירות, שהוגשו על ידי ארגונים המזוהים עם השמאל ובתמיכת חברי כנסת מהאופוזיציה, טוענות כביכול שתלמידי החינוך הממלכתי-דתי מקבלים תקציב גבוה יותר מתלמידי החינוך הממלכתי וכי מדובר בהעדפה תקציבית פסולה. במסגרת הדיון נבחנים גם תקציבים המיועדים ללימודי קודש, תפילה, תוכניות זהות ומאפיינים נוספים של מערכת החינוך הציונית הדתית.

בפורום החינוך הדתי בירכו על המהלך ומסרו כי "במשך שנה שלמה נאלצו רשתות החינוך לקחת הלוואות ולמצוא מקורות מימון עצמאיים כדי לשלם את שכר המורים כהלכתו וכדי שהתלמידים יוכלו להמשיך לקבל את החינוך היהודי, האמוני והזהותי המלא שלשמו הוקם החמ"ד. ככל שהעיכוב נמשך, הפגיעה כבר איימה להגיע ישירות לשעות הלימוד, לתוכניות החינוכיות ולכיסם של ההורים. שחרור הכספים מונע כעת פגיעה קשה יותר בתלמידים ובמשפחות".

עוד נאמר כי "העתירות, שמאחוריהן עומדים ארגוני שמאל וחברי כנסת מהדמוקרטים, הן ניסיון נוסף לפגוע בנשמת אפה של הציונות הדתית, שהחינוך הוא מרכז החיים המרכזיים שלה".

"אנו מבקשים להודות לשר החינוך יואב קיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ שעומדים כתף אל כתף עם החינוך הדתי אל מול העתירות הללו" סיכמו. "אנו משוכנעים שבית המשפט יוקיע את הנסיון להציג את המרכיבים שהופכים את תקציב החמ"ד לכביכול, הטבה מגזרית, ידחה את העתירות ואף ינחה את הממשלה להסדיר באופן קבוע וברור בבסיס תקציב המדינה את התקציבים הנדרשים לחינוך הממלכתי-דתי".