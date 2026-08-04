לא עוצר: מצטרף נוסף למפלגה של גדי איזנקוט

( אבשלום ששוני/פלאש90 )

יו"ר מפלגת "ישר!", הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ממשיך לעבות את רשימת המפלגה לכנסת: סגן ראש עיריית רמת גן וראש מנהלת הבורסה בעיר, ישראל זרי (36), הודיע על הצטרפותו למפלגה.

זרי, המכהן כסגן ראש העיר הצעיר ביותר בתולדות רמת גן, הקדיש את פועלו הציבורי והמקצועי לפיתוח השלטון המקומי, לקידום שוויון זכויות לקהילה הגאה ולהרחבת ההזדמנויות עבור הצעירים. ממועצת העיר – לזירה הלאומית זרי הוא בעל תואר ראשון בתקשורת בהצטיינות מאוניברסיטת רייכמן ובוגר תוכנית ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה. בעברו שימש כיועץ אישי לשר התחבורה, כדובר עיריית רעננה, דובר תנועת 'הצופים' וכדובר האגודה למען הלהט”ב בישראל. בשנת 2018 נבחר לראשונה למועצת עיריית רמת גן מטעם מפלגת צעירים עצמאית שהקים בגיל 28. בשנת 2024 מונה לסגן ראש העיר וכראש מנהלת הבורסה הוביל את תוכנית ההתחדשות של המתחם, סייע להעברת מטה חברת Wolt וקמפוס שנקר לאזור, וניהל את מיזמי "בית הנתינה" למען משפחות רווחה ונפגעי מלחמה. עם הצטרפותו, מצטרף זרי לשורת דמויות בולטות שכבר שוריינו במפלגתו של איזנקוט, ובהן ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן שאול מרידור, השר לשעבר מתן כהנא, ח"כ אורית פרקש הכהן, ראשת המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן והאלוף (מיל') כמיל אבו רוקון.

( צילום: יהב טרודלר )

"השנאה והפילוג הם סכנה קיומית"

"ישראל מייצג את המנהיגות הציבורית הצעירה והאיכותית שמדינת ישראל זקוקה לה בעת הזו", בירך יו"ר מפלגת 'ישר!', גדי איזנקוט. "הוא הוביל פרויקטים כלכליים ועירוניים מרכזיים לצד מאבק נחוש למען שוויון זכויות והדור הצעיר. הוא נכס ערכי ואיכותי לנבחרת שלנו שתביא את השינוי והתיקון הנדרש".

ישראל זרי מסר בעקבות ההחלטה: "בכל חיי עבדתי עם נוער, ותמיד חינכתי אותם שאם הם לא יעשו אף אחד אחר לא יעשה במקומם. המציאות בישראל מחייבת אותנו לא לעמוד מהצד, אלא לקחת אחריות ולהשפיע מתוך מוקדי קבלת ההחלטות הלאומיים. השנאה והפילוג בחברה הישראלית הם סכנה קיומית ממשית, והחלטתי להצטרף לגדי איזנקוט משום שאני מאמין במנהיגות ישרה וממלכתית, הרואה את טובת כלל אזרחי ישראל ומביאה חזון אמיתי של תקווה ואחדות".