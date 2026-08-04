ניר חפץ חושף: זה הקשר בין ביבי לשרה נתניהו

ניר חפץ ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

יועץ התקשורת ועד המדינה לשעבר, עו"ד ניר חפץ, יוצא להגנתה של שרה נתניהו ומזים את הטענות הוותיקות בדבר יחסה לעובדי מעון ראש הממשלה והשפעתה על בעלה.

בראיונות שנערך בתכנית "דיבורים כמו חול" עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ברדיו 'גלי ישראל', התייחס חפץ לשנים הארוכות שבהן עבד בצמוד לבני הזוג נתניהו, והציג גרסה שונה לחלוטין מזה המוצגת לעיתים תכופות בתקשורת. "אהבה וזוגיות אמיתית" "מעולם לא שמעתי את שרה נתניהו מרימה את קולה על עובד", הצהיר חפץ בשידור. "מעולם לא ראיתי אותה צועקת או משפילה עובד או עובדת".

עוד באותו נושא עובד מעון רה"מ נגד שרה נתניהו: "זה היה כמעט ברמת עבדות" חדשות סרוגים

חפץ הדגיש את השעות הרבות שבילה במחיצת בני הזוג ואת היכרותו המעמיקה עם הנעשה בתוך הבית: "הייתי שם מ־2009 עד 2018, עם הפסקה של שנתיים, ובסך הכול ביליתי שם אלפי שעות".

בהמשך דבריו התייחס חפץ גם לשמועות על מערכת היחסים והשליטה כביכול של אשת ראש הממשלה בהחלטות בעלה: "יש גם כל מיני אגדות ושמועות שלפיהן נתניהו מפחד ממנה, אבל אני אומר לכם שיש ביניהם זוגיות אמיתית ואהבה. אין לי בכלל ספק בזה".