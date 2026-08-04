"אין מקום להכלה": הרב אליהו זייני נגד הטרנד בציונות הדתית

לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, נשיא ישיבת "אור וישועה" הרב ד"ר אליהו זייני, מותח ביקורת חריפה על מגמות שלדבריו השתרשו במשך השנים בציונות הדתית, ובראשן הנטייה להעדיף ערכים של "קירוב והכלה" גם כלפי אנשי ציבור שלא חזרו בהם ממהלכים שלדבריו פגעו במדינה ובערכיה.

"המושג 'הכלה שהוא כולו תערובת אומללה של פסיכולוגיה מערבית והודית, הובילה בשנים האחרונות לריסוק כל סוג ערך, לכן אין לו מקום בלקסיקון היהודי. יחד עם זה אין זה אומר שהדין יקוב תמיד את ההר ביחסים בתוך עמנו, יש מקום לסובלנות וללימוד זכות מתוך אהבת ישראל, אבל לא לביטול או ריסוק ערכים".

"אימוץ ילדותי של רעיון ההכלה"

בריאיון לסרוגים מסביר הרב זייני כי "מפאת אימוץ ילדותי ובלתי מבוקר של רעיון הכלה זה, במהלך השנים, חוגים שונים בציונות הדתית עיוותו את כוונת משנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק בכל הנוגע בניסיונות קירוב ואחדות. הרב קוק חינך לאהבה בלתי מסוייגת, לאחווה ולשלום, אך יחד עם זה גם קבע גבולות ברורים. הוא דיבר על קירוב אנשים שיש בהם שאיפה לטובת עמנו, יושר אנושי ואהבת אמת, אך לעולם לא על ויתור על עקרונות או על טשטוש ההבחנה בין אמת לשקר", אמר.

בהתייחסו להתנהלות המגזר הדתי לאומי לאורך השנים, טוען הרב כי הרצון להיות גורם מאחד ולהשפיע מתוך שותפות, הפך לא פעם לחיפוש אחר לגיטימציה ציבורית. "במקום לעמוד בביטחון על עמדותיהם, גורמים שונים ובהם אף רבנים בכירים, חוגים בציונות הדתית עסוקים לעיתים קרובות בשאלה כיצד לרצות ולמצוא חן בעיני אחרים. זו אינה דרכו של הרב קוק, ועוד פחות דרכה של תורה".

"אין חובה לפתוח בפני כל פוליטיקאי את הבמה"

דברי הרב נאמרים על רקע מערכת בחירות שבה חלקים הולכים וגדלים בציבור הסרוג כבר אינו מצביע כמקשה אחת. בניגוד לעשורים הראשונים של המדינה, שבהם רוב בני הציונות הדתית התכנסו סביב המפד"ל, כיום קולות המגזר מתפזרים על פני קשת פוליטית רחבה; ממפלגות הימין ועד מפלגות המרכז ועד השמאל הקשה. במקביל, הפכו ישיבות, מכינות ומוסדות של הציונות הדתית, ליעד נחשק עבור פוליטיקאים משני צדי המפה, תופעה שלדברי הרב מחייבת קביעת גבולות ברורים.

"יש להבחין בין יחס אישי לבין הענקת לגיטימציה ציבורית", הוא קובע. "אין כל ספק שכל יהודי ראוי ליחס מכבד ויכול להיכנס לבית כנסת או לישיבה, אבל כאשר אדם מגיע כנציג של דרך ציבורית, יש לבחון גם את מעשיו ואת הערכים שהוא מייצג. אפשר לפתוח את דלת הישיבה בפני כל יהודי, אבל אין חובה לפתוח בפני כל פוליטיקאי את הבמה. בלי תיקון המעשים, אין מקום להענקת לגיטימציה ציבורית."