כבוד: הקריה האקדמית אונו זכתה ב"מגן שר הביטחון"

משרד הביטחון הכריז היום (שלישי) על הענקת ״מגן שר הביטחון״ לשנת 2026 לקריה האקדמית אונו. הקריה היא אחד משלושה מוסדות אקדמיים בלבד שנבחרו לקבל את האות, מתוך כ־60 מוסדות אקדמיים בישראל.

"מגן שר הביטחון" מוענק לחברות, לרשויות ולמוסדות נבחרים שהוכיחו הלכה למעשה כי לצד מצוינות מקצועית ועשייה שוטפת, הם מגלים מחויבות עמוקה ורגישות יוצאת דופן כלפי משרתי המילואים ובני משפחותיהם.

האות יוענק להנהלת הקריה האקדמית אונו בחודש ספטמבר, במסגרת טקס חגיגי במעמד שר הביטחון, הרמטכ"ל וקצין המילואים הראשי. זאת כהוקרה על הקמת מערך ליווי ותמיכה מקיף, בהשקעה כספית נרחבת, ועל המחויבות יוצאת הדופן לאלפי הסטודנטים ואנשי הסגל שגויסו מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

בקריה האקדמית אונו, הכוללת שלושה קמפוסים בירושלים, בחיפה ובקריית אונו, לומדים יותר מ־26 אלף סטודנטים, בהם מאות סטודנטיות וסטודנטים משרתי מילואים. חלקם שירתו יותר מ־1,000 ימי מילואים מאז ה-7 באוקטובר. בנוסף, 40 סטודנטים וסטודנטיות שירתו יותר מ־900 ימים, 50 יותר מ־800 ימים, 65 יותר מ־700 ימים, 100 יותר מ־600 ימים, 160 יותר מ־500 ימים ו־280 יותר מ־400 ימי מילואים בשלוש השנים האחרונות.

במסגרת מערך התמיכה העניקה הקריה למשרתי המילואים התאמות אישיות והפעילה פרויקטים כלל־מוסדיים, ובהם התוכניות "הגשמה" ו"חצב – חוסן וצמיחה באקדמיה", המעניקות ליווי צמוד לסטודנטים ולסטודנטיות המתמודדים עם פוסט־טראומה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

כמו כן, הוקמו מרחבים למפגשים עם עובדים סוציאליים וקבוצת "מדים שקופים" עבור בני משפחותיהם של משרתי המילואים, במטרה לסייע להם בהתמודדות עם שגרת הלימודים. לצד זאת נערכו ערבי הוקרה למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, הרצאות, סדנאות ייעודיות ופעילויות נוספות בשיתוף אגודת הסטודנטים.