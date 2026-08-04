שעות אחרי הירי: החשוד ברצח עורך הדין בראשל"צ הסגיר את עצמו

שעות ספורות אחרי אירוע הירי שבו עורך דין נורה למוות במשרדו בראשון לציון, משטרת ישראל הודיעה כעת (שלישי) כי החשוד, שתואר כתושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, הסגיר את עצמו למשטרה. החשוד יועבר כעת לחקירה, ובהתאם לצורכי החקירה תבקש המשטרה מחר להאריך את מעצרו בבית המשפט.

מממצאי החקירה הראשוניים עולה כי החשוד, שהיה מוכר לקורבן, הגיע למשרדו של עורך הדין ברחוב משה הלוי. במהלך המפגש, החשוד ירה בו מספר יריות ונמלט מהמקום. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו לזירה קבעו את מותו של הגבר בן ה-50, לאחר שנמצא ללא דופק ונשימה עם פציעה חודרת בגופו.

במשטרה אמרו כי חקירת האירוע נמשכת, כשלדבריהם הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, והנסיבות נמצאות בבדיקה.