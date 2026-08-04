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בתום מצוד

שעות אחרי הירי: החשוד ברצח עורך הדין בראשל"צ הסגיר את עצמו

בתום מצוד נרחב, החשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון הסגיר את עצמו לידי המשטרה ויועבר כעת לחקירה. ממצאים ראשוניים מעלים כי החשוד נכנס למשרדו של עורך הדין, ירה בו מספר פעמים ונמלט מהמקום

16:36
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החשוד בעת המעצר (דוברות המשטרה)

שעות ספורות אחרי אירוע הירי שבו עורך דין נורה למוות במשרדו בראשון לציון, משטרת ישראל הודיעה כעת (שלישי) כי החשוד, שתואר כתושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, הסגיר את עצמו למשטרה. החשוד יועבר כעת לחקירה, ובהתאם לצורכי החקירה תבקש המשטרה מחר להאריך את מעצרו בבית המשפט.

מממצאי החקירה הראשוניים עולה כי החשוד, שהיה מוכר לקורבן, הגיע למשרדו של עורך הדין ברחוב משה הלוי. במהלך המפגש, החשוד ירה בו מספר יריות ונמלט מהמקום. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו לזירה קבעו את מותו של הגבר בן ה-50, לאחר שנמצא ללא דופק ונשימה עם פציעה חודרת בגופו.

במשטרה אמרו כי חקירת האירוע נמשכת, כשלדבריהם הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, והנסיבות נמצאות בבדיקה.

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