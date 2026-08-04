אביתר ונטע ( Flow Photographers )

הערב (שלישי) ישודר פרק חדש של "חתונה ממבט ראשון" בקשת 12, ובהצצה שהגיעה לידינו נחשפת שיחה קשה במיוחד בין נטע ואביתר. הפעם, המתח אינו נובע מאתגרי הזוגיות המוכרים, אלא מנושא שמעסיק זוגות רבים בתקופה זו – ההתמודדות עם פצעי המלחמה והזלזול בבריאות.

אביתר דנגור, שלחם במלחמה ושב עם בעיה בריאותית של צפצוף מתמיד באוזן, מוצא את עצמו מול נטע כועסת ומתוסכלת שלא מבינה איך הוא ממשיך לחיות ככה מבלי לטפל בבעיה.

"איך אתה חי ככה?" השיחה נפתחת בשאלה ישירה של נטע: "איך אתה חי ככה?". תשובתו הלקונית של אביתר – "לא יודע. חי" – רק מגבירה את התסכול שלה. "זה מאוד מעצבן", היא מבהירה לו בכעס. "זלזול בבריאות של עצמך זה הזייה". אביתר מנסה להרגיע את המצב ומודה: "אני יודע. בסדר, זה חלק מהמשימות שלקחתי על עצמי". אך נטע לא מוכנה לקבל את ההסבר הזה. "מה זה משימות? מה זה משימות?", היא שואלת בתדהמה. "זאת האוזן שלך. פי 10 יותר חשוב מללכת לעבודה, עם כל הכבוד". "כולה צפצוף" התגובה של אביתר – "זה כולה צפצוף" – מעוררת את זעמה של נטע עוד יותר. "כולה צפצוף? זה מה שיש לך להגיד על זה? כולה צפצוף?", היא חוזרת על דבריו בכעס. כשהוא מנסה להתחמק בשאלה "מה אני אגיד לך? מה אפשר להגיד?", נטע מבהירה לו בדיוק מה היא מצפה: "שתטפל בזה כבר".

נטע חושפת שהיא התקשרה אליו פעמיים במהלך היום, "גם בחמישה לחמש, שעוד תספיק לתפוס אותם לפני שסוגרים". אך אביתר מסביר: "אני הייתי באמצע דברים אחרים". התגובה של נטע מסכמת את התסכול שלה: "פאקינג הדברים האחרים..."

זוגיות בצל המלחמה

הוויכוח הזה מצטרף לשורה של שיחות קשות שניהלו נטע ואביתר בתוכנית. בשיחה קודמת שנחשפה, נטע שיתפה את אביתר בחששות העמוקים שליוו אותה מהרגע הראשון: "זה בדיוק ככה קראתי אותך בימים הראשונים, זה מה שאמרתי לעצמי, שזה הפחד שלי איתך".

אביתר, מצידו, לא הכחיש את הטלטלה הרגשית שהוא עובר בעקבות אירועי המלחמה, והודה בפני נטע: "אלה דברים שבי שאני עוד לא יודע להסביר. על מה זה יושב ומה קורה לי. אלו דברים שאני רק התחלתי להתעמת איתם".

למרות המתחים, היו גם רגעים מרגשים בין השניים. כך למשל, כאשר אמא של נטע הזמינה את אביתר לארבעה ימים בראש השנה, תגובתו הייתה חיובית ומיידית: "קודם כל, כן". ההזמנה הזו הייתה צעד משמעותי שהעיד על כך שמשפחתה של נטע רואה באביתר חלק מהמעגל הקרוב.

השאלה היא האם הזוג יצליח להתמודד עם האתגרים המורכבים שמציבה המציאות הישראלית, או שהמתחים יגברו על הרגעים הטובים. התשובה תתברר בפרקים הקרובים של התוכנית.