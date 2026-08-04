מסעדת ola ola בפאתי שוק הכרמל

שווקי ישראל הולכים ותופסים תאוצה. את שוק מחנה יהודה בירושלים אי אפשר כבר כמה שנים להכיר בשעות הערב והלילה. משוק ירקות ופירות במשך היום, הפך המקום בשעות הערב לברים, בתי קפה ומסעדות.

עכשיו הטרנד הזה הגיע גם לפאתי שוק הכרמל באזור כרם התימנים והנהירה למסעדות גדולה.

אבל שונה מכולם גם באופייה, גם בייחודה, גם בנראותה היא מסעדת הולה הולה או אולה אולה השייכת לשף שקד פחימה.

יחודה של המסעדה (כזו הממוקמת בהיותה בתוך השוק), הוא במבחר הטעמים המגיעים היישר מהשוק.

זה יכול להיות בדמות מנת לחמג'ון לחם כרוך על הפלנ'צה, איולי, בצל מקורמל ועלי רוקט טריים שאך זה נקטפו, העשויה היטב בתוך רוטב נפלא ואיכותי, זה יכול להיות טרטר מוסר ים עם גבינה לבנה, סומאק, נענע, עירית וצ'ילי אדום, אסאדו על בסיס בטטה על קרם פרש עם גרידת לימון, רוטב פונדו ואגוזים או ברוסקטה עם טונה אדומה, סלסלת עגבניות ואיולי שום.

אלו באים לצד מבחר קוקטיילים שפותחים לך את התיאבון היטב. בקשו את אבא שמעון (טרופי ומרענן) או את בינת אלימן בלווד וודקה, מחית מנגו ולימון כיאה למיקום המסעדה.

שרות נהדר. אור אליהו מנהל ביד רמה ובוטחת את צוות המלצרים שאלו על יניר.. שיודעים להסביר היטב כל מנה.

גם מבחר המנות העיקריות משובחות ביותר. ריזוטו עם 5 סוגי פטריות כמהין וגבינת פרמזן מוסר ים על פירה כמהין עם ברוקולי או סלמון עם ירוקים .

והקינוחים? מעין עולם הבא. שפע, איכותי ומשאיר בפה טעם של עוד.

בהיותה של המסעדה כשרה בכשרות מהודרת של רבנות תל אביב מצאנו כיור עם נטלה מהודר, שירותים מצוחצחים ואוירה של חן בכל פינה.

המקום פתוח בימות השבוע משעות הצהריים ועד אחרון הלקוחות ( המלצה. תבואו עד שמונה בערב. אח"כ האוירה צעירה יותר) ובימי שישי מ-12:00 ועד 16:00.

חניה מומלצת בחניון השוק המצוי 50 מטר מהמסעדה בצד הדרומי של השוק. יחיא קאפח 3, תל אביב שוק הכרמל. אולה לאולה.