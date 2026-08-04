בזמן המשא ומתן: פיצוץ חריג פצע עשרות באיראן

בזמן שארצות הברית בלמה את המתקפות האוויריות הישירות על איראן, וכשטהראן מקיימת משא ומתן אזורי ממה שרבים רואים כעמדת כוח, פיצוץ מסתורי הרעיד לפני זמן קצר את אזור התעשייה הנרחב בשאמס עבאד, בו ממוקמים מתקני ייצור רבים עם קשרים למשמרות המהפכה.

עד כה התקשורת הממלכתית באיראן לא סיפקה פרטים מעמיקים אל תוך האירוע, אך על פי דיווחים, לפחות 18 בני אדם נפצעו בתקרית עד כה, כאשר קיימים מספר נעדרים שעוד לא זוהו.

הרשויות באיראן שומרות על דיסקרטיות רבה בנושא, אך הקשר ההדוק של אזור התעשייה אל משמרות המהפכה הופך את החשד הסביר ביותר לחבלה, וכך גם מדווחות קבוצות אופוזיציה איראניות, אך עד כה מדובר בהערכות בלבד.

הפיצוץ מגיע כאשר רק לפני שעות איראן התרברבה על ניצחון של המלחמה, בעקבות דיווחים על וויתורים משמעותיים של ארה"ב בכל הקשור למצר הורמוז.