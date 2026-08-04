ישיבת אלון מורה לבנון זכתה בפרס שר הביטחון

ישיבת ההסדר באלון מורה התבשרה היום (שלישי) כי זכתה בפרס "מגן שר הביטחון", המוענק לגופים הפועלים למען משרתי המילואים. בישיבה הודיעו כי הפרס יוקדש לזכרם של עשרת תלמידי ובוגרי הישיבה שנפלו במהלך המלחמה.

משרד הביטחון הודיע על החלטתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ להעניק את הפרס לשורת חברות, מוסדות וארגונים, ובהם ישיבת אלון מורה. הפרס נועד להוקיר גופים ציבוריים ופרטיים הרואים במשרתי המילואים נכס לאומי, ופועלים ליצירת סביבת עבודה ולימודים תומכת ומאפשרת.

אנשי צוות רבים בישיבה משרתים במילואים, וחלקם ביצעו מאות ימי שירות לצד עבודתם במוסדות. על פי הישיבה, לאורך התקופה הוענק ליווי צמוד גם למשפחותיהם של אנשי הצוות המגויסים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "פרס מגן שר הביטחון מבטא את ההערכה שלנו לא רק למשרתי המילואים, אלא גם למעסיקים, למוסדות האקדמיים ולרשויות המקומיות שבוחרים לעמוד לצידם, לגלות גמישות, להעניק תמיכה ולחזק אותם גם בעורף".

כ"ץ הוסיף: "אני מברך את כל הזוכים ומודה להם על המחויבות, הערבות ההדדית והדוגמה האישית. חיזוק מערך המילואים הוא משימה לאומית, ויחד נמשיך לפעול כדי להבטיח שמי שמתגייס להגן על מדינת ישראל יידע שהמדינה והחברה הישראלית עומדות מאחוריו".

הרב אליקים לבנון, ראש הישיבה ורב השומרון, אמר: "הרבנים ואנשי הצוות של מוסדות אלון מורה ביצעו אלפי ימי מילואים במצטבר, לצד העבודה בישיבה, וזכו לתמיכה ולמענה מצד הנהלת הישיבה. אנחנו מעריכים אותם, ומודים לשר הביטחון על ההוקרה".

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, מסר כי הפרס יוקדש לזכר הנופלים והוסיף: "הישיבה כארגון וכמוסד רואה ערך רב בשירות המילואים של הרבנים וחברי הצוות המורחב של הישיבה והמוסדות. בעקבות כך הענקנו ליווי ותמיכה צמודים לאורך שלוש השנים האחרונות לאנשי הצוות המשרתים במילואים, ואנו מודים לשר הביטחון על ההוקרה וההערכה לכך".