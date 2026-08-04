21 שנה אחרי ההתנתקות: עבודות הפיתוח בכדים לקראת סיום

21 שנים לאחר הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון המועצה האזורית שומרון ותנועת ההתיישבות "אמנה" משלימות את עבודות הפיתוח והתשתית להקמתו מחדש של היישוב כדים שבצפון השומרון שנעקר בהתנתקות.

העבודות מתבצעות כחלק מ"תוכנית ההתחברות" בהובלת המועצה האזורית שומרון, במסגרתה, במקום ארבעת הישובים שנעקרו בצפון השומרון בהתנתקות, יוקמו 19 ישובים חדשים בצפון השומרון. וזאת בהמשך להחלטת הממשלה בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', וכחלק מתוכנית "מיליון בשומרון", תוכנית להעברת מיליון תושבים ישראלים לשומרון אותה קידם בשנת 2023 ראש מועצת שומרון יוסי דגן יחד עם מהנדסים גיאוגרפיים ואנשי מקצוע.

במסגרת העבודות בוצעו עבודות עפר ופיתוח נרחבות, נסללו כבישי גישה וכבישים פנימיים, הוקמו תשתיות לחשמל, מים וביוב, והוכשרו שטחים למבני ציבור. בימים אלה משלימים צוותי המועצה ותנועת "אמנה" את עבודות הפיתוח האחרונות. בשבועות הקרובים צפויות המשפחות לעלות לקרקע ולהקים מחדש את היישוב שנעקר ב 2005.

כדים יוקם מחדש על ידי גרעין משפחות ייחודי, המורכב ברובו ממשפחות מתל אביב וממרכז הארץ, ביוזמת בוגרי ישיבות ציוניות ומשוחררי מילואים ממלחמת חרבות ברזל. חברי הגרעין נערכו בחודשים האחרונים לעלייה לקרקע, קיימו סיורים רבים בשטח יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, צוותי המועצה ותנועת אמנה, והשלימו את ההיערכות להקמת הקהילה.

החזרה לכדים מהווה ציון דרך נוסף במאבק שהובילו ראש מועצת שומרון יוסי דגן יחד עם אנשי חומש תחילה מגורשי חומש ושא-נור וישיבת חומש. מאבק שנמשך למעלה מ 20 שנה לביטול חוק ההתנתקות ולחידוש ההתיישבות בצפון השומרון לאחר ההתנתקות ומשלימה את החזרה המתוכננת לכל ארבעת היישובים שנעקרו בגירוש.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "זהו רגע היסטורי. הכלים הכבדים שפועלים כאן הם תמונת הניצחון של ההתיישבות ושל מדינת ישראל. אנחנו לא רק מקימים מחדש יישוב, אלא מתקנים עוול היסטורי ומחזירים את החיים לצפון השומרון. בעוד שבועות ספורים יעלו לכאן המשפחות הראשונות, ויחד נמשיך את המהלך הגדול של החזרת ההתיישבות לצפון השומרון. זו התשובה הציונית, הערכית והלאומית לניסיונות העקירה."

יו"ר גרעין ההקמה עוז צוהר אמר: "המראות של הכלים הכבדים בשטח ועבודות הפיתוח המאומצות ממלאים אותנו בהתרגשות עצומה. אנחנו לא בונים רק בתים ותשתיות, אלא מחדשים את ההתיישבות מתוך תחושת אחריות לאומית. אנו מרגישים שאנו עולים לא רק כחברי הגרעין אלא כשליחים של עם ישראל כולו ומצפים בכליון עיניים לקראת העלייה לקרקע ממש בקרוב.

חברי הגרעין והתושבים ממשיכים בהכנות הקדחתניות לקראת יום העלייה לקרקע, על מנת לבנות קהילה ויישוב משגשגים וחזקים."