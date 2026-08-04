בעקבות שריפת הענק בבן שמן: כביש 6 וכביש 1 נחסמו לתנועה

השריפה בשומרון ( צילום: כבאות והצלה )

שריפת השטח המתפשטת היום (שלישי) באזור יער בן שמן הובילה לחסימה מלאה של כביש 6 בשני הכיוונים ולסגירת כביש 1 לכיוון מזרח. כוחות משטרה רבים פרוסים בכבישים המרכזיים ובצירים הסמוכים, ומסייעים בהכוונת התנועה ובהזרמתה.

כביש 6 נחסם הרמטית לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים סמוך לבן שמן. הנהגים המגיעים לאזור מופנים לכביש 444. במקביל, כביש 1 לכיוון מזרח נסגר לתנועה באזור בן שמן, והתנועה מופנית לכביש 443. במשטרה קראו לנהגים שלא להגיע לאזור החסימות ולהישמע להוראות השוטרים הפועלים בשטח. בעקבות סגירת הצירים המרכזיים צפויים עומסי תנועה משמעותיים באזור ובכבישים הסמוכים, והציבור מתבקש לתכנן את הנסיעה מראש ולבחור בדרכים חלופיות. הנהגים התבקשו להשתמש באפליקציות ניווט ולהתעדכן בזמן אמת בשינויים בהסדרי התנועה. במשטרה הדגישו כי אין לעצור בשולי הדרך או לבצע פניית פרסה בניסיון לעקוף את החסימות, מאחר שפעולות אלה מסכנות חיים ומפריעות לעבודתם של כוחות החירום וההצלה.

כמו כן, הציבור מתבקש לפנות את הדרך לרכבי הכיבוי, המשטרה וההצלה הפועלים באזור. כוחות המשטרה ממשיכים לסייע בהכוונת כלי הרכב ובהזרמת התנועה בצירים החלופיים.

במקביל, 14 צוותי כיבוי מתחנת איילון פועלים בזירת השריפה בסיוע ארבעה מטוסי כיבוי. האש מתקדמת במהירות בשל הרוחות העזות, ובאזור נראים עשן כבד ולהבות גבוהות למרחקים.

המשטרה ביקשה מהנהגים לגלות סבלנות, אחריות וערנות, ולהמשיך להישמע להוראות השוטרים עד לחזרת התנועה באזור לשגרה.

בשלב זה לא נמסר מתי ייפתחו מחדש כביש 6 בשני הכיוונים וכביש 1 לכיוון מזרח. פעילות הכיבוי נמשכת, ובהתאם להתקדמות הכוחות ולמצב השריפה צפויים להתפרסם עדכונים נוספים בנוגע להסדרי התנועה באזור.