הקטארים חוגגים: "המגעים מתקדמים מאוד"

איראן וארה"ב ( AI )

שר החוץ הקטארי דיווח בהתרגשות לפני זמן קצר על התקדמות משמעותית לעבר עסקה בין ארה"ב ואיראן, למרות שעד כה לא סוכמו שיחות רשמיות בין הצדדים.