הקטארים חוגגים: "המגעים מתקדמים מאוד"

שר החוץ הקטארי דיווח בהתרגשות לפני זמן קצר על התקדמות משמעותית לעבר עסקה בין ארה"ב ואיראן, למרות שעד כה לא סוכמו שיחות רשמיות בין הצדדים.
על פי הקטארים, ההסכמות המתגבשות בין איראן ועומאן בכל הקשור לשליטה בתנועה בהורמוז, סוללות את הדרך לעסקה מלאה בין הצדדים.
דובר משרד החוץ של קטאר, מג'יד אל-אנסרי: "מאמצי התיווך עם כל הצדדים נמצאים 'בשלב מתקדם מאוד' השיחות מתמקדות בהפחתת המתיחות, פתיחה מחדש של מצר הורמוז, ותהליך הדיפלומטי אזורי ורחב שכולל את המתווכות, איראן, עומאן וארה"ב".
בנוסף עדכן שעד כה אין הסכמות לגבי מועד שיחות פנים מול פנים של הצדדים.